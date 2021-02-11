拜登與習近平通電話提及台海安全　台灣總統府：敬佩與感謝

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-02-11 17:10

美國總統拜登與中國國家主席習近平於美東時間10日晚間首度通話。 對於拜登在通話中關注台海安全與人權議題，台灣總統府發言人張惇涵在周四（11日）回應時表達敬佩與感謝。 張惇涵強調，作為國際社會一員，台灣將持續與美國在內等理念相近國家緊密合作，共同為印太地區的穩定與繁榮致力貢獻。

台灣總統府發言人張惇涵回應指，拜登在與習近平通電話時有提及台海安全與人權議題，對此表達敬佩及感謝。（台總統府提供）

台灣外交部發言人歐江安稍後也回應有關拜登與習近平通電話，她表示感謝拜登自1月20日上任以來，持續不斷展現對台灣的堅定支持，以及對台海和平穩定的高度重視。歐江安指，當前台美雙方一直保持密切且順暢的溝通，並持續深化在政治、經濟及安全等各層面的緊密合作。例如台灣駐美代表蕭美琴有與美國國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）會晤，就台美共同關切議題交換意見，雙方均表達深化台美全方位夥伴關係的意願。

台灣外交部發言人歐江安。（屈彥辰攝）

歐江安稱，拜登政府至今已多次重申《台灣關係法》與「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若盤石」。台灣將與拜登政府團隊持續密切合作，深化台美友好合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

（綜合報道）