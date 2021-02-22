跨海追殺留美異見人士　檔案史料揭國民黨情報系統如何勾結黑幫

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-02-22 20:05

1984年10月，一名美國公民在美國加州大理市（Daly City）遭台灣竹聯幫槍擊的暗殺事件—「江南案」，嚴重衝擊了台美間的外交關係，經過台灣、美國、香港等地輿論的嚴厲抨擊下，台灣國際形象遭到重創，顯示在戒嚴時期國民黨政府如何聯合黑道，不惜跨海追殺當局眼中的「背黨叛國」者。當地時間2月20日下午，台灣「國史館」舉辦《江南案史料彙編》、《二二八事件檔案彙編》（屏東縣、花蓮縣）、《蔡寬裕先生訪談錄》新書發表會，揭露戰後台灣自二二八事件到白色恐怖時期，國民黨政府控制的國家機器如何侵害人權、影響民眾的人生際遇。

2021年2月20日，台「國史館」舉行《江南案史料彙編》、《二二八事件檔案彙編》（屏東縣、花蓮縣）、《蔡寬裕先生訪談錄》等新書發表會。「國史館」館長陳儀深表示，過去公布許多政治檔案、舉辦研討會、書寫相關論文，就是期望能把歷史真相一步步釐清。（許陳品／多維新聞）

整理編纂史料 釐清歷史真相

台灣國史館館長陳儀深指出，隨着檔案的徵集與陸續公布，才能向社會呈現相關重大敏感政治案件的史料彙編。如果能夠平心閲讀這些已經公開的檔案資料，1980年代政治敏感案件的輪廓也就會更清晰，除了仰賴政府機關、學界推動，以及政治受難者團體要求平反的運動才有此成績，也書寫了近年台灣推動「轉型正義」的經驗。他強調，這些都使得「過去作為政治禁忌的『台獨』運動，如今已經是可以公開討論的話題，成為社會追求的目標」。過去「國史館」公布的政治檔案、舉辦學術研討會、書寫相關論文，就是期望能把歷史真相一步步釐清，也並非基於意識型態去認知這些歷史事件。

2021年2月20日，台「國史館」舉行《江南案史料彙編》、《二二八事件檔案彙編》（屏東縣、花蓮縣）、《蔡寬裕先生訪談錄》等新書發表會。台「二二八事件紀念基金會」董事長、政治大學文學院院長薛化元表示，未來也會進行檔案的數字化，創建全文檢索對照系統，對研究二二八事件將會有不小的助益。（許陳品／多維新聞）

台灣「二二八事件紀念基金會」董事長、政治大學文學院院長薛化元稱，過去以來，「二二八事件紀念基金會」與「國史館」有非常緊密的合作關係，產出了為數可觀的《二二八事件史料彙編》系列叢書。然而如今基金會阮囊羞澀，期待台灣政府相關部會未來能有更多經費支援，後續的工作，可能不只有檔案出版，也會進行檔案的數字化，創建全文檢索對照系統，相信對二二八事件的研究進展會相當有幫助。

台「國家人權博物館」館長陳俊宏表示，從2020年至今，「國家人權博物館」與「國史館」進行了三波史料彙編工作，體現了1979年美麗島事件後三個重要的歷史事件：林義雄宅血案（1980年）、陳文成案（1981年）、江南案（1984年）。陳俊宏指出，在2020年「國史館」舉辦的學術研討會，就已經包括江南案的相關檔案爬梳，藉此理解國民黨政府威權統治時期「國家暴力」運作的形式，特別是該案後蔣經國數次對外宣示「絕不會有蔣家的人來繼承我」，對台灣後來的民主化有非常深遠的關鍵影響。此外，「國家人權博物館」景美園區目前尚存「汪希苓特區」，與江南案高度相關，代表了國家統治機器的荒謬性。

二二八事件後的台灣屏東與花蓮

台「國史館」纂修歐素瑛介紹，過去「國史館」已出版二二八事件相關的縣市檔案史料，包括台中縣（今屬台中市）、台北縣（今新北市）、台東縣、彰化市，此次出版的史料彙編第28、29冊（屏東縣、花蓮縣），內容選自台「國家發展委員會檔案管理局」典藏檔案，並有向來備受矚目的屏東市參議會副議長、時任二二八事件處理委員會屏東分會副主委蔡秋木被指為「暴動主謀首犯」，在被憲兵捕獲的兩天後隨即遭到槍決；時任花蓮縣參議員、制憲國民大會代表的張七郎，與其長子張宗仁、三子張果仁因「與共黨有關，煽動高山族暴動」的罪名被捕，隔天就陳屍郊外公墓，當局稱「父子三人因拒捕被追擊斃」。以此窺見二二八事件在台灣南部、東部的面貌。

江南案：黨國情報系統與黑幫勾結

台「國史館」協修吳俊瑩說明，《戰後台灣政治檔案：江南案史料彙編》先以台「國安局」檔案呈現，華裔美籍作家劉宜良（筆名江南，1932—1984年）與台灣情報部門長期以來的互動。像是在台「國安」駐外單位的眼中，劉宜良是一位抨擊國民黨政府、詆譭時任台灣總統的蔣經國（1975年出版《蔣經國傳》），與中共統戰系統接近、獲邀前往中國大陸訪問的負面人物。由於擔心劉宜良成為中共宣傳對台統戰工作成功的典型，台「國安局」駐美特派員甚至還曾建議：

在不妨我尊嚴情況下，擬多線運用關係，設法爭取劉逆（劉宜良）歸正。

然而劉宜良並未停筆，繼續在左派報章抨擊國民黨政府，使得1978年後「國安局」逐漸對爭取劉失去興趣，最終導致台國防部情報局（今國防部軍事情報局）局長汪希苓吸收竹聯幫幫主陳啟禮，副局長鬍儀敏、第三處副處長陳虎門居中協助、聯絡，指使竹聯幫成員專程赴美，於1984年10月15日槍殺劉宜良。

1984年10月23日，蔣經國致電宋美齡首次提及劉宜良被刺，蔣經國稱：「劉近自雲南返美，準備寫作龍雲傳之際，忽遇刺，聞且有意排除財殺、情殺成份，此顯係共匪嫁禍伎倆，與陳文成案同一手法」，當外界將矛頭指向國民黨時，蔣經國堅稱真相「終必大白」，江南案是中共炮製、想要嫁禍給國民黨政府。但到了翌年1月13日，蔣發電給宋美齡時卻改稱：「汪希苓亦被株連，實令人駭異痛心……兒用人不當，致有此變故發生，實深內疚。」

吳俊瑩表示，該案發生之後，除了情報局遭蔣經國下令改組、職權範圍被限縮，與台灣情報系統貼近的蔣經國二子蔣孝武，亦被美、台媒體指為幕後黑手，讓蔣經國於1985年多次向外宣示，未來台灣不再由蔣家統治，終結了蔣家人政治接班的可能性。不過，吳俊瑩也強調，迄今該案最高層級只能追溯至汪希苓，與劉宜良相關的「三義專案」，以及台「國安局」主導「一清專案」（以打擊竹聯幫為主的掃黑行動）之行政作業文書，目前均未得見，也是本案失落的關鍵性環節，尚有待日後檔案出土才得以釐清。

泰源事件親歷者 活着說出真相

至於親歷1970年「泰源事件」的蔡寬裕，由陳儀深執筆寫成的《活着說出真相—蔡寬裕先生訪談錄》，記錄蔡寬裕於1950、1960年代兩度因政治異議入獄，坐監長達13年，實際參與謀劃「泰源事件」，成為「活着說出真相」的見證人。解嚴後，蔡寬裕積極推動政治受難者平反運動，又為台灣「轉型正義」立法努力奔走。該書不僅記述戒嚴時期台灣政治受難者的斑斑血淚，也訴說台灣推動「轉型正義」的歷程。