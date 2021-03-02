陸禁台灣菠蘿︱香港果欄檔主：菲律賓供貨有保障　大家未敢入台貨

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-02 14:50

中國大陸的海關總署日前宣布，從台灣出產的菠蘿（台灣稱鳳梨）中檢出「檢疫性有害生物」，因此自3月1日起暫停進口。翻查台農委會數據，菠蘿多年來一直穩居水果出口品項之冠，而當中9成份額都是銷往大陸，可見是次事件影響之巨。 近期香港網絡盛傳，一些連鎖超市、攤商和電商開始販賣台灣菠蘿。不過，台北一間水果銷售商向《香港01》記者表示，現在並不是台灣鳳梨的盛產季，未見到有搶購潮，「目前的鳳梨口味也不是最好」。 記者訪問本港連鎖超市業者和果欄檔位，亦獲回應，相較於菲律賓菠蘿，台灣菠蘿並不是業務重點。

菠蘿連5年蟬聯台灣輸陸水果冠軍

根據台灣農委會2018年的數據，台灣出口量前十的水果中，鳳梨（菠蘿）以3.2萬噸的出口量遙遙領先，是第二名釋迦（番荔枝）的近三倍之多。2016年至2020年，連續5年來，台灣出口至大陸的水果中，菠蘿的出口量和出口金額都穩居首位，2019年一度突破5萬噸，2020年也有4萬多噸。

但對於香港的水果攤商而言，台灣菠蘿卻不是那麼熟悉的品項。日前有網民在百佳一些分店看到售賣台灣菠蘿，但《香港01》記者到百佳兩間店舖實際探訪，都沒有發現台灣菠蘿有售。

▼ 近期香港網絡盛傳，一些連鎖超市、攤商和電商開始販賣台灣菠蘿

百佳分店經理：一直只賣菲律賓菠蘿

百佳超市油麻地某分店經理鍾先生向《香港01》表示，該店一直以來都只販賣菲律賓菠蘿。雖然近期網傳百佳有分店開始銷售台灣金鑽鳳梨，但他認為，應該主要是人流密集的分店才提供此產品，以提供客戶更多選擇，「分店不可以要求要哪一種貨品，而是由總部指定配貨」。除非總部在傳媒廣告上推廣台灣菠蘿產品，否則分店接下來依然只有菲律賓菠蘿銷售。

▼ 果欄有大量攤商售賣菲律賓菠蘿，但不見台灣菠蘿身影

果欄檔主：菲律賓菠蘿口味不輸台灣

《香港01》記者到訪果欄，見到有大量攤商銷售菠蘿，但全部為菲律賓菠蘿。有果欄檔主便明言，香港市場一向以菲律賓菠蘿為主，原因包括產量、生產周期和價格等多重因素。不少店家就表示，台灣菠蘿一向貴過菲律賓菠蘿，且產季主要集中在夏天，而菲律賓是熱帶，一年四季都有菠蘿產。

果欄店家泰豐欄的檔主強調，菲律賓菠蘿產量較台灣大，供貨有保障，且口味不輸台灣菠蘿。他又表示，「台灣菠蘿今年有菌㗎嘛，大家都唔敢入貨」。記者問及，是否認同有輿論認為大陸相關調整出於政治考量，他就駁斥道：「唔會㗎！人地有檢疫，有嘢俾你睇㗎嘛，唔係亂講㗎」。同樣有賣菲律賓菠蘿的李早記果欄就表示，「台灣菠蘿𠵱家冇，之後check左冇事先有貨」。

但亦有店家表示，一向有賣台灣菠蘿和菲律賓菠蘿，兩者價格相若，雖然台灣的稍小，但最平時一個也只有十幾元，認為降價後甚至有機會平過菲律賓菠蘿，所以未來市場空間仍值得期待。

台店家：至少要到5、6月份才好吃

記者電話訪問了台北一間水果銷售商，對方直言，現在並非台灣菠蘿盛產季，鳳梨皮都還是青色的，至少要到5、6月份才好吃，「不好吃誰要買」，又指目前沒有看到銷售量有明顯增長，亦沒有打算大量進貨。