陸禁台灣菠蘿｜香港漁護署：密切留意　若發現病蟲害將拒入境

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-03 20:47

內地官方日前宣布，從台灣出產的菠蘿（台灣稱鳳梨）中檢出「檢疫性有害生物」，若傳入將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅，因此自3月1日起暫停進口。台灣農委會及後證實，近年確有接獲陸方通報，在自台灣進口的菠蘿中發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲。 據悉，介殼蟲會吸取汁液危害觀賞植物，並可能排出蜜露，造成煙煤病，使植物葉片不能進行光合作用；受害嚴重的植株，樹勢衰退，最後全株枯死。 《香港01》就事件向本港漁農自然護理署查詢，漁護署周三（3日）回覆表示，會密切留意有關情況，若植物貨儎發現帶有病蟲害，漁護署會拒絕有關貨儎入境、指令進行除害處理或銷毀貨儎。

漁護署指出，根據《植物（進口管制及病蟲害控制）條例》（第207章）（《條例》），進口供食用的水果（包括鳳梨）到香港的人士不需要向該署申領《條例》下的植物進口證，貨儎入境時亦無須附有由出囗地發出的植物檢疫證明書。

漁護署續指，「然而，植物貨儎如發現帶有病蟲害，本署會拒絕有關貨儎入境、指令進行除害處理或銷毀貨儎。本署會密切留意有關情況。」

圖為太平洋臀紋粉介殼蟲。（台灣農委會）

食安中心：近3年台灣菠蘿樣本均通過檢測

食環署食物安全中心同日亦回覆《香港01》查詢指，食安中心透過恆常食物監測計劃，從進口、批發及零售層面抽取食物樣本（包括水果及其製品）作化學及微生物測試，確保食物符合本港法例規定和適宜供人食用。由2018至2020年期間，食安中心共抽取了超過16400個水果及其製品樣本（當中包括來自台灣的菠蘿及其製品）進行化學及微生物測試，整體合格率超過99.8%。而所有菠蘿樣本均通過檢測。

食安中心續指，該中心得悉有關報道，理解內地有關措施主要是為了保障農業的生產和生態安全，而非涉及食物安全。

另外，《香港01》早前向香港海關進行查詢。海關表示，海關一向會依據法例處理進口貨物的清關事宜。

▼ 近期香港網絡盛傳，一些連鎖超市、攤商和電商開始販賣台灣菠蘿