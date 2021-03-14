白色情人節｜疫下避孕套銷量暴增30%　台商家：情人節會再翻倍

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-14 10:09

在台灣，疫情影響之下，不少民眾都宅在家，除了愛上網購物之外，就連避孕套的需求量也是大幅上升。根據台灣家樂福（Carrefour）超市的數據顯示，2020年的避孕套銷售數量比2019年成長最高30％。 今日（3月14日）是白色情人節，有連鎖便利店表示，情人節的避孕套銷量會比平常再翻倍。

綜合《ETtoday》和《中天電視》報道，家樂福指出，2020年的避孕套銷售數量比2019年多了25%到30％左右，銷售數量為8萬到9萬盒，推估因疫情使宅在家的人增多，需求也隨之旺盛，才帶動避孕套銷售。

台灣去年避孕套銷量大增。（示意圖／資料圖片）

台灣7-11（7-Eleven）便利店則表示，銷售約30款不同種類的避孕套，實際販售根據門市有所不同，賣得最好的是「超薄」系列的品項。台灣屈臣氏也指出，消費者偏好貼膚、舒適度高的避孕套，故標榜超薄、薄型的商品最受青睞。

7-11指出，汽車旅館（又稱摩鐵，英文Motel，功能類似於時鐘酒店）和商旅（商務旅店）周圍的門市，避孕套業績可較一般門市多1到2成，另外風景區又以屏東墾丁、台東等區域銷售較佳，會比一般門市成長5成左右。

今天是白色情人節，便利店全家（FamilyMart）表示，避孕套等相關商品於情人節、連假、周末等時間，銷量較平日多。也有美妝業者表示，避孕套目前最受消費者青睞，因為急需性高，尤其白色情人節將至，是約會高峰期，也是消費者「今晚想來點避孕套」的最佳時機。

疫情之下台灣的避孕套銷量大增，白色情人節有望再翻倍。（資料圖片／爆廢公社）

商家推促銷活動

台灣7-11也抓住白色情人節的「激情商機」，於3月14日、15日推出避孕套指定品項任選第二件5折，指定潤滑劑買一送一等優惠活動。7-11指出，每年的中西洋情人節期間為避孕套銷售旺季，尤其是情人節當天的銷量會比平常多出1倍。

至於銷量最好的避孕套，根據家樂福資料顯示，最多人購買的是杜蕾斯超潤滑裝衛生套12個裝，及杜蕾斯超薄裝衛生套12個裝（2盒）。屈臣氏則指，避孕套最熱銷商品為杜蕾斯超薄型衛生套18個裝，以及SAGAMI相模0.01 PU避孕套5個裝。

（綜合報道）