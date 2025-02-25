台麥當勞有超短裙女當眾除底褲露下體拍片 公司：未接獲顧客反映
撰文：許祺安
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近日網上瘋傳一段不雅影片，台灣一名長髮女子於麥當勞店內脫下內褲並裸露下體供他人拍攝，影片曝光後引發熱議。對此，業者回應指出未接獲顧客反映此情況，且經查影片時間應為去年，並強調如有相關情事將立即通報警方處理。
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據早前報道，多個Facebook群組在2月22日起流傳1段14秒影片，見到某麥當勞分店內，有長髮性感女生正在拍攝不雅影像。
影片中，1名紅色長髮女生穿着白色露腰小背心、超短裙站在麥當勞店內，其前方有另1名女生拿着手機拍攝，性感女在麥當勞角落的長枱旁擺好姿勢。現場傳出以普通話說「3、2、1」後，長髮女看了看四周沒人走近，便把手伸進裙內即場脫下黑色內褲，然後拿在手中於鏡頭前展示。
由於長髮女脫內褲動作大，加上超短裙未能遮蓋臀部位置，過程中下體露出，畫面相當震撼。
從畫面背景顯示店舖名稱估計，影片拍攝地點相信是在台灣。台媒《ETtoday新聞雲》報道，業者對此回應稱：「經查並未接獲顧客反映此情況；另自圖片中海報研判，拍攝影片的時間應為去年。為維護良好的用餐體驗，餐廳人員不定時巡視，如獲知相關情事，將立即通報警方處理。」
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