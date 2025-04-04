國民黨副主席夏立言訪陸稱兩岸不能兵戎相見：再難也沒國父當年難

國民黨副主席夏立言一行赴陸參訪行程，昨日（3日）上午9點特地前往南京中山陵謁陵緬懷國父。有記者訪問夏立言，問及關於「賴清德國安17條」、解放軍演習等大環境因素非常不利兩岸情勢。



他回答稱，兩岸再困難也沒有國父當年困難，這也是國民黨身為在野黨使命，要告訴大陸當局「兩岸一定要走和平路線，絕對不能夠兵戎相見，越困難越要交流」。他也強調，按照中山先生遺志和平奮鬥救中國，「兩岸之間是沒有什麼鴻溝，是跨不過去的」。



夏立言以主祭者身份代表全體中國國民黨員祭謁總理中山先生陵，進行獻花、三鞠躬等莊嚴儀式。(翻攝中時電子報)

解放軍前兩日在台海周邊進行軍演，正好是夏立言一行赴陸參訪期間。夏立言2日也與大陸國台辦主任宋濤進行會見，並且向陸方直言，「此行目的就是為了推動兩岸的交流，維繫台海的和平，目前的兩岸情況官方已經沒有辦法協商，形勢也是越來越嚴峻，維繫台海和平的管道越來越少。發生誤判，衝突的可能性也越來越高，我們是絕對不願意兩岸武力相向，因此民間的交流是越來越不可或缺。」

宋濤則回應稱，「我們兩岸是一家人，是家人，不是敵人。我們堅決反對『台獨』分裂勢力，我們願意在『一個中國』原則和『九二共識』的政治基礎上，與中國國民黨和台灣的各政黨政治團體和個人來共同反對『台獨』分裂行徑，反對外來干涉，推進兩岸關係和平發展。」

2023年8月30日，國台辦主任宋濤（右）在山西運城會見國民黨副主席夏立言（左）一行。宋濤表示，「台灣面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的抉擇」。（中國台灣網）

夏立言一行29日赴陸展開河南、江蘇7天參訪行程，3日上午9點夏立言等人赴中山陵謁陵緬懷國父。

夏立言受訪時稱，「從辛亥革命到建立中華民國至今是114年，今年也是中山先生逝世正好100週年，國父中山先生不只是中國國民黨的總理，今天能代表中國國民黨前來向最偉大的中山先生致敬，我們覺得非常光榮。」

夏立言指出，看到中山先生很多對於中國整個規劃一一的實現，像是「我們民主台灣的建設，尤其在大陸很多建設都是按照中山先生當年的規劃，所以我們覺得非常的敬佩，都是按照中山先生的遺志和平奮鬥救中國，我覺得兩岸之間是沒有什麼鴻溝，是跨不過去的。」

強調兩岸和平交流 夏立言: 絕對不能夠兵戎相見

國民黨副主席夏立言一行赴陸參訪行程，昨日（3日）上午9點特地前往南京中山陵謁陵緬懷國父。(翻攝中時電子報)

夏立言表示，挑戰永遠是艱鉅的，中國國民黨的立場，以及朱立倫主席2日談話和前幾次講話都是強調兩岸交流的重要性「我們一定要提出另外一個可能的和平選項，也是我們此行最重要的目的，我相信也是大多數台灣人民以及大陸同胞的心聲。」

夏立言強調，「兩岸一定要走和平的路線，絕對不能夠兵戎相見，中國國民黨做為在台灣一個負責任的反對黨，也是很重要的一股力量，一定要把這個聲音讓大陸當局知道。」

有記者追問，「賴清德公布『國安17條』限縮兩岸交流，大陸軍演部分讓台灣民眾也有所顧慮跟擔憂，大環境並不利於兩岸交流，國民黨要怎麼突破，或台灣民間團體要怎麼突破，因為這是一個很大的挑戰？」

夏立言回應，「越是困難的時候，我們越要強調交流的重要性，很多人跟我講，再困難沒有中山先生當年困難，所以我相信這是給我們最好的一個啓示，不管情況多困難、多艱苦，中國國民黨一定會往對兩岸人民最有利的方向道路來進行。」