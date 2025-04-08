美國關稅｜台灣不採報復　前美官員：非正式談判可能很快開始

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）宣布「對等關稅」計劃，引發全球市場震盪。而台灣不採報復手段回應，並願從零關稅談起。前美國國務院亞太經濟合作會議（APEC）官員王曉岷（Robert Wang）周一（7日）向台媒表示，台灣和解態度與中國大陸採取報復性關稅回敬美國的做法對比鮮明，並認為非正式談判可能很快開始。不過有學者提到，台美恐怕難以推動類似「美墨加貿易協定」的協議。



面對特朗普廣徵10%基準關稅外加32%的對等關稅，台灣妣總統賴清德日前表明台灣沒有計劃採取關稅報復，並指出關稅談判可以比照美加墨自貿協定，從「零關稅」開始談起。相反，北京回敬美國34%的新關稅，而特朗普宣稱會再加碼50%的新關稅。英國廣播公司（BBC）中文網形容，中美貿易戰進入「互掐脖子」階段。

王曉岷接受中央社訪問指出，賴清德的和解回應會受到美方的歡迎，尤其是在與北京立即採取報復行動形成鮮明對比下。此外，台灣拋出研究擴大美國貨品進入台灣的方式，應該是展開談判的良好起點。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

華府智庫資訊科技與創新基金會（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）也認為，特朗普政府會歡迎降低美台關稅的討論，並認為特朗普政府似乎希望將10%的關稅，作為所有進口產品輸美的基本門檻。

王曉岷推測，台美非正式談判可能很快就會開始，但這或會只是聚焦當前的關稅問題，而非長期協議，但他認為仍有利雙邊關係。

埃澤爾則指出，基金會認為對台美雙方而言，達成像美墨加貿易協定的協議無疑是值得追求、稱讚的目標。不過如此規模的協議談起來非常複雜、耗時。美國貿易代表署（USTR）旗下單位相當捉襟見肘，因此台美恐怕難以推動類「美墨加貿易協定」協議。他認為，短期內，台美雙邊投資協定這類的條約可能較為可行，而長期目標或許是完成全面的自由貿易協定。