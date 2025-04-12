帕勞總統：不屈服北京壓力　維持台灣邦誼「直至死亡把我們分開」

與台灣有邦交的太平洋島國帕勞（Palau，又譯帛琉）總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）日前表示，帕勞不會屈服於北京的外交壓力，更以婚姻來比喻與台灣的關係，是至死不渝。



惠恕仁在澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）演講時表示，北京有一個目標，那就是讓帕勞放棄台灣。但帕勞希望中方了解到，這是一個主權決定，「沒有任何國家告訴我們應該與誰做朋友」。

他更以婚姻來比喻與台灣的關係，認為可以用這個原則來看，即一旦結婚，就永遠在一起，「直至死亡把我們分開」（until death do us part）。

圖為惠恕仁與前台灣總統蔡英文。（台總統府）

由一連串石灰岩島嶼和珊瑚島礁組成的帕勞群島坐落在菲律賓東邊約800公里，自2020年當選以來，惠恕仁推動擴大美國軍事利益的工作，其中包括正在興建的美國遠程雷達站，隨著北京不斷在台海進行軍事活動，這套預警系統至關重要。該國也計劃挖深部分商港，以允許更多美國海軍軍艦到訪。

惠恕仁表示，這有可能讓帕勞成為箭靶，「有人擔心我們現在會成為眾矢之的」。他補充，這就是為什麼港口和機場必須升級，好讓該國可以在衝突發生時隨時受到保護。