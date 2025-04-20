因水管鬧交！42歲男徒手挖出鄰居雙眼　法醫：痛苦指數接近死亡

台灣新北市雙溪區4月17日上午發生驚悚挖眼案，42歲簡姓男子與59歲連姓鄰居起衝突，簡男挖掉了連男的雙眼，導致連男失明，目前仍在搶救中。



台灣法醫高大成表示，這是他從醫數十年第一次聽說，嫌犯應該是分兩次挖出，手段非常「粗殘」，疼痛指數爆表，接近死亡程度。他更稱，要建議直接判死刑。



台灣疼痛權威專家、衛生福利部基隆醫院副院長陳韋達也表示，整顆眼球佈滿極細小神經，痛感絕對遠超乎想像，若以「數字疼痛評估量表」來說絕對是最無法忍受的10級疼痛。



42歲簡姓男子挖出連男的眼球。（翻攝畫面）

法醫、醫生：疼痛指數超高

警方調查指出，簡家開五金行，連家開電器行，兩家共用房屋後方土地，長年因水管廢水排放問題積怨。案發當日，雙方再次爆發爭執，連男咬住簡男手臂，簡男則以磚頭打擊連男頭部，並在砸爛連男嘴巴後，徒手挖出其雙眼，連男2顆眼球遭到挖除掉到地上，痛得大叫後當場癱倒在地，被送往林口長庚插管搶救，目前已確定雙目失明。

台灣知名疼痛專家、衛生福利部基隆醫院副院長陳韋達接受《三立新聞網》採訪時則稱，挖出雙眼的疼痛目前沒有列入「數字疼痛評估量表」，但整顆眼球佈滿極細小神經，被外力破壞一定是最無法忍受的神經痛，可列為「數字疼痛評估量表」10級疼痛，可相比的痛感可能是腦膜炎、癌症初期。

整顆眼球佈滿極細小神經，被外力破壞一定是最無法忍受的神經痛，可列為「數字疼痛評估量表」10級疼痛。（liam welch／Unsplash）

法醫高大成則表示，眼睛痛和牙痛都距離腦部近，傳導神經較快，對痛覺比較敏感，書本上記載疼痛指數最高是12級，眼睛痛感爆表，列為13級，比生產還痛，凶嫌一次挖出雙眼的可能性低，因為力道分散，應是一次挖一眼，若真的如此，惡性相當重大，法官可以判死刑了。

高大成是台灣知名法醫。（ETtoday）

他說，他從醫數十年第一次看過徒手挖出眼睛，以往曾碰上相關案例，那是把人殺死後，擔心日後化為鬼魂回來尋仇，所以才挖出眼睛，此案凶嫌手段凶殘，或許曾練過什麼特殊功夫，否則一般人力道是無法挖出且挖不下手的，為了一條水管而下狠手，嚴重的防衛過當。

加害者母親：受害者是惡鄰居

加害者簡男後續被依照殺人未遂罪送辦，經過調查後，檢方諭知12萬元（新台幣，下同）交保。對此，簡母19日出面受訪，替兒子抱屈，指稱兒子從未跟人家打過架，並稱一家人時常受到連男的騷擾，甚至連自己高齡80歲的丈夫都不放過。

簡母指稱，連男時常三更半夜拿東西敲打、製造噪音，且不管他們要做什麼事情，連男都會出面阻擋，高齡80歲的丈夫也常常受連男欺負，連男還會偷拍他們上廁所，在這邊生活十分痛苦。

此外，簡母還說，除了他們一家，隔壁的民宿也時常受到連男欺負。除此以外，也有其他住戶跳出來表示，連男就是「壞鄰居」，讓大家非常頭痛。陳姓鄰長對此稱，雙方過去早有糾紛，不過當時並未演變成肢體衝突，可能積怨已有，才會有這次事故發生，詳情他並不清楚。

不過亦有不少台灣網民批評，即使對方是惡鄰居，拿磚頭砸人、挖出別人的眼球也是明顯的防衛過當。