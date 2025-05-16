2025世界壯年運動會371名大陸人來台　黃仁勳今抵台當聖火代表

兩岸關係緊張，由新北與台北舉辦的世界壯年運動會即將在5月17日於台北大巨蛋舉行開幕典禮，陸委會透露，已同意371人入境，此外被台灣政府用意圖滋擾駁回的有2位。



至於行程上，陸委會「體諒」他們其實是想來台灣看一看走一走，前往台灣各地觀光並不會構成違規。另外值得關注的是，NVIDIA（輝達，英偉達）黃仁勳也已經抵台，預計出席明晚（17日晚間）台北大巨蛋的世壯運開幕儀式，並擔任本次聖火的科技代表，他指出能夠參與世界壯年運動會的開幕典禮感到無比榮幸，鼓勵大家不論是來參賽或幫忙加油，還是單純想體驗當下的熱血，展現出的精神都是最珍貴的。



2025年5月13日，沙特阿拉伯利雅德，沙特科技企業Humain行政總裁亞明（Tareq Amin，左）和英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）出席沙特美國投資峰會（Saudi-US Investment Forum）。（X@nvidianewsroom）

黃仁勳日前才到訪沙特，行程緊湊，黃仁勳也緊接在周一舉行COMPUTEX Taipei 2025 會前特別演講，預計將針對 AI 釋出最新展望。

陸委會：如果拿五星旗宣揚武統會廢止入境許可

陸委會副主委梁文傑15日下午在記者會上說明，世壯運中國大陸人士申請來台，移民署和該會總共已經同意371人入境，他提醒，政府歡迎大陸選手來台參賽，但是提醒大家要確實依照相關規定辦理，不得有矮化台灣的行為或用語，倘有違規違常的形式，主管機關會立刻撤銷廢止入境許可。

他透露，最近也接獲民眾檢舉，確實有一些大陸的參賽者想要利用這次機會在賽事場合，用政治議題來滋擾，相關單位已經依照權責妥處，希望所有參賽者都能夠專注於體育賽事交流，不要擾亂台灣的社會秩序。

他隨後補充指，此次大陸人士來台參加世壯運的申請入境，確實有不同意的，政府接獲民眾檢舉，有大陸參賽者想要在賽事場合或者是借著來台灣的機會做一些滋擾，「有些人說要拿著五星旗，然後有些人說要宣揚武統台灣，類似這樣的案例，我們就只能夠拒絕你入境」，如果賽事期間進來的大陸人士，有這樣的行為，政府會立刻廢止入境許可，會在最快的時間內「把你遣送出去」。

梁文傑還提到，共有550餘位大陸人士向主辦單位報名，但是報完名之後，必須要把相關的證件備齊、還要繳納報名費，很多人報名後，後續的動作都沒有做，所以才會人數減少這麼多，實際上經過體育署同意的有418人，但是後來又有一些人自己撤案，最後就是371個人。

對於媒體詢問，如果大陸選手來台以後不參賽，直接跑到台東環島旅遊，這構不構成違規？梁文傑表示，比如說世壯運假設賽期10天，「他可能來第一天打打乒乓球被淘汰了，剩下9天他是可以去走一走，但是你來，不能夠一項都不參加，這樣是不行的」。