台灣斥資25億採購美製MS-110偵照莢艙傳裂痕　交運時程將延至明年

台媒披露，台灣空軍斥資新台幣96.31億元（約合25.2億港元）自美國採購6具新一代MS-110偵照莢艙與地面輔助裝備，配合「鳳展專案」F-16V BLK20戰機性能提升案，預計於今年起分批交運並裝備於RF-16戰術偵察機。然而美方近日通知，部分莢艙在測試過程中出現訊號不穩情況，經檢查後發現外殼出現裂痕，恐影響交付進度。



台媒《中時新聞網》今（4）日報道，美軍已要求製造商在完成修復與確認品質無虞後方可交貨，原訂今年底完成交運的時程，恐延至明年。不過，台灣空軍表示，全案仍按規劃進行，並強調「2025年起分批執行裝備交運，均能掌握執行進度及交裝情況；全案及人員訓練不受影響。」

圖為美國空軍F-16搭載MS-110偵照莢艙資料畫面。（Collins Aerospace）

MS-110為新一代遠程傾斜拍攝式（LOROP）偵照莢艙，是美軍廣泛使用的DB-110系統的升級版，其技術源自U-2高空偵察機所採用的戰略級電光偵察系統（SYERS）傳感器。MS-110具備「雙頻譜」（可見光與紅外線）感測能力，每小時可擷取高達2.6萬平方公里高解析度影像，較台灣現役VDS-5「鳳眼莢艙」提高逾一倍效能。

此外，MS-110的偵察距離也顯著提升，將大幅強化RF-16戰機的戰術彈性與生存能力，同時亦有助於提升台灣空軍對遠距打擊武器的偵測與威嚇能力。

台灣空軍強調，針對全案進行專案管理控管，確保交裝進度與訓練不受延誤，美方與承包商正全力解決技術瑕疵，以確保如期交付與戰備運作順利。