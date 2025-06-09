台北夜場女被黑幫帶出場　遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

台灣花蓮市太平洋公園海邊9月5日下午驚見一具女性浮屍，當地警方調閱監視器畫面後發現，該名女子在化仁海堤與一名男子爆發激烈衝突，疑似遭男子毆打昏迷後，被拖行丟入大海溺斃。花蓮警方於6日凌晨迅速逮捕涉案的26歲呂姓男子，並同步將司機43歲姜姓男子拘提到案。



台媒《聯合報》報道，死者為33歲林姓女子，在台北市一間卡拉OK店擔任酒店小姐，案發前曾被呂男「框出場」帶至花蓮旅遊。警方初步調查顯示，呂男為幫派成員，兩人於9月5日下午2時前往化仁海堤時，爆發激烈口角與肢體衝突。

花蓮岸邊監視器拍下，昨天呂男毆打林女，還把她頭部往下按壓在岸邊，林雖然有拿漂流木反擊，仍不敵呂男攻擊，當下失去意識，呂隨即將人拖行丟入海裡。（聯合報）

監視器畫面顯示，呂男當場對林女施以暴力，甚至將其頭部壓制於岸邊，林女雖試圖以漂流木反擊，仍遭壓制並疑似失去意識。呂男隨後將林女拖行至海中丟入水裡，過程一度回頭確認。事後，司機姜男接應呂男離開現場並返回新北住處。林女遺體約兩小時後，在太平洋公園海邊被民眾發現。

警方在現場發現手機、香水及鞋子等物品，進而確認死者身分。經初步勘驗，林女頭部有明顯瘀青等外傷，死因推斷為落海溺斃。警方循線調閱監視器並以車追人，在海巡署岸巡隊及新北警方協助下，於12小時內迅速將呂姓與姜姓男子拘提歸案。

呂姓嫌犯落網後供稱為黑道成員，自報竹聯幫明仁會身分，並聲稱因林女積欠債務，受人指使才點她檯並帶出場「討債」。但警方表示，目前並未在其身上查獲本票等憑證，其供詞內容亦前後矛盾，實際犯案動機仍待進一步釐清。