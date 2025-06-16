蔡語芯打牛奶針亡｜涉案名醫劣跡斑斑　曾由香港走私胎盤素回台灣

有「車模界林志玲」稱號的台灣女模網紅「泡泡」蔡語芯上月前往醫美名醫吳紹琥開設的診所接受舒眠治療，不料吳為蔡女施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉藥點滴後，蔡女命危，最終家屬6月12日決定拔喉，事件引發極大關注。



涉案名醫吳紹琥有「回春名醫」之稱，目前涉嫌過失致死遭調查。台媒報道指，吳紹琥過去屢傳負面新聞，甚至曾經找朋友從香港夾帶胎盤素等藥品回台而遭查獲。



涉案名醫吳紹琥 。（法瑞診所網站）

有「車模界林志玲」稱號的的台灣女模網紅「泡泡」蔡語芯（Facebook@蔡語芯）

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《ETtoday新聞雲》報道指，吳紹琥曾在台北市開旅館，為此在2016年間向楊姓女友借款400萬（新台幣，下同）周轉後不想還，反控楊女欺詐，因此被依誣告罪判刑6月、緩刑2年。

後2019年起，吳紹琥找另外一名潘姓女友幫忙，從香港夾帶胎盤素等藥品回台遭查獲，隔年吳開立處方箋當證明，企圖掩護潘女獨自帶藥回台又被查獲，吳紹琥因此被依偽造文書罪判處5月徒刑，得易科罰金15萬元；同案另涉偽證罪也判刑5個月，准予以社會勞動取代監禁。

丙泊酚（Propofol）因製劑外觀呈現乳白色而稱之「牛奶針」。（台食藥署）

2023年3月，吳紹琥被揭將診所用過的針頭、注射軟管、藥品玻璃空瓶與沾染人體血液的各類醫療廢棄物裝在一個大紙箱內，帶到台北捷運站內的垃圾桶丟棄。吳紹琥坦承犯行，被法院依《廢棄物清理法》判刑6月、得易科罰金，併科罰金5萬元。

此外，吳紹琥又涉嫌從2022年10月起，找經常到日本、韓國帶貨的人夾帶胎盤素注射劑等醫美藥品回台，除了提供診所客戶使用外，還轉賣給生物科技公司，獲利23萬元，涉嫌違反《藥事法》等罪遭起訴後，正由法院審理中。