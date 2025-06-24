民進黨前高官涉貪案爆偽證疑雲　台媒爆：檢方｢證據造假｣濫權起訴

台灣前海基會董事長、前桃園市長鄭文燦，因涉華亞科技園區開發案被依貪汙罪起訴，檢方具體求刑12年。然而本案近期再掀爭議。台媒《鏡週刊》今（24）日報道，桃園地方法院在5月22日勘驗關鍵會議錄音譯文時，驚傳檢方證據內容出現重大瑕疵，遭辯方質疑涉嫌「偽造公文書」。



周刊報道指出，起訴書將2016年12月13日的某場官商會議錄音列為關鍵證據，該場會議由鄭文燦率領市府官員與業者廖氏父子討論土地開發事宜。然而檢方提供的錄音譯文竟刻意刪除多位與會官員發言，只保留鄭與業者對話，讓外界誤以為為三人密會，進而質疑鄭文燦「密室喬事」。

去年7月11日，桃園地方法院第三度開羈押庭，裁定鄭文燦收押禁見。（中時新聞網）

報道更指，負責起訴的檢察官陳嘉義曾親筆簽下「經勘驗無誤」，等同證實聽過原始錄音，但卻未呈現完整內容，遭控「明知有其他人在場卻故意略掉」，與自白偽造文書無異。之後6月17日第六次準備庭中，陳嘉義則回應稱，「若有資料沒提出的原因很簡單，只因為那些內容根本與案情無關，可能只是被告或他人的私人生活細節，對案情影響不大的枝微末節，雙方沒有爭議的事實，或已被其他證據重複證明過的內容」。

對此，桃園地檢署24日下午對「證據造假」一說嚴正駁斥，強調檢察官辦案程序符合法律規範，並未勘驗不實或偽造文書。桃檢表示，該會議屬「私下商談」，錄音由與會人士現場錄下並交由檢方扣押，經檢察事務官摘要譯寫為逐字稿，經檢察官確認「勘驗無誤」後列為證據。起訴書所記載內容，僅節錄與本案待證事實相關之段落，並無錯誤。

桃檢重申，檢察官偵辦本案「均秉持客觀中立態度，遵守刑事訴訟程序」，並指出任何對檢方舉證過程的意見，應於法院審判程序中提出，由法院依法認定。

據《鏡週刊》調查，陳嘉義辦案方式曾引發其他檢察官疑慮，有原擬加入辦案小組的檢察官在得知由其主辦後即婉拒參與。加上本案其餘檢察官未於起訴書掛名，庭上亦未替陳發言，外界猜測內部或有分歧。

目前本案仍由桃園地院進行審理，相關錄音與譯文仍在庭上勘驗及交互辯論之中，檢辯雙方爭議激烈，社會各界高度關注本案審理進展及證據真偽爭議。