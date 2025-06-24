天殘好友爆料：賀瓏曾逼她墮胎　嫌太肥分手　過世一周帶新歡現身

台灣知名棟篤笑演員賀瓏爆出重大醜聞，賀瓏被爆出秘戀演員Albee後遭薩泰爾解約，他才承認與早前輕生過世的棟篤笑演員「天殘」曾交往6年，遭質疑與天殘去世有關聯。天殘的好友林妍霏24日在IG發文，指賀瓏曾逼迫天殘墮胎，又指天殘過世一周後，賀瓏就帶著新對象到喜劇俱樂部。



天殘告別式上播放生前影片，其中有與賀瓏合照。（中時）

天殘在遺書中提到，她和賀瓏於4月6日分手。（天殘Facebook）

賀瓏被爆出秘戀演員Albee。（IG@albeefin）

賀瓏日前被目擊和Albee同遊日本大阪。（IG@albeefin）

綜合台媒報道，「天殘」翁芝瑩於本年4月17日生日當天在公寓頂樓身亡，終年31歲。賀瓏近日被爆和天殘分手後和Albee同遊日本，賀瓏即公開天殘的遺書，透露兩人於4月6日和平分手，強調交往期間未有移情別戀，自證和天殘分手並無第三者。

林妍霏24日發文稱，在天殘離世前幾天，她曾與天殘見面，天殘哭著告訴她，自己曾懷了賀瓏的孩子，但賀瓏希望她打掉，「他載她到婦產科，讓她一個人進去，因為怕被拍到」。

林妍霏說，天殘事後因為肚子劇痛只能躺在床上，「血流到尿布也接不住，小腿上也都是血」。

林妍霏形容，在天殘經歷身心煎熬時，賀瓏以工作太忙為由，從未前往探望，「在她最痛的那幾天，你連一次都沒有去看過她」。

林妍霏也指出，天殘過世一周後，賀瓏就開始帶著新對象到喜劇俱樂部，更向其他喜劇同行表示會喜歡上別人，是因為「天殘太胖了幹不下去」。

天殘。（天殘IG）

林妍霏表示，喜劇圈的朋友們一直在等待賀瓏真誠地與大家對談，共同面對這份傷痛，然而賀瓏不但避重就輕，還選擇公開天殘的私人遺書，傷害親友，「天殘是我像家人一般珍貴的朋友，請你不要再混淆視聽，讓逝者安息。」

【圖輯】點圖放大看更多賀瓏、Albee照片👇👇👇

+ 4