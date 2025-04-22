台網紅家寧涉逃漏稅遭檢調約談　移送地檢署表情木然不發一語

台灣百萬訂閱YouTube情侶檔「眾量級CROWD」去年10月分手後風波不斷。今日（4月22日）女方家寧（本名張家寧）因涉嫌逃漏稅遭新北檢調約談，晚間移送地檢署時表情木然、全程不發一語。這場糾紛始於3月男方Andy（本名王崇睿）踢爆10年頻道收益破億元（新台幣，下同），自己卻僅領月薪5.5萬，更指控家寧母親私自註冊商標、掌控公司財務，如今案情升級至司法調查，引發熱議。



據台媒報道，新北地檢署接獲檢舉，指稱頻道母公司「群海娛樂」涉嫌虛報收益逃漏稅，前往群海娛樂辦公室、相關被告及證人住所共5處，約談家寧母女及公司員工共9人，晚間將陸續移送新北檢複訊，預計將有強制處分。全案依《稅捐稽徵法》偵辦。

家寧晚間被移送新北檢複訊時，面對媒體追問全程低頭不語。檢方表示，此次行動主要為「保全證據」，不排除後續對相關人士採取強制處分。

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據此前報道，家寧和Andy兩人2016年創立「眾量級CROWD」，以情侶惡作劇影片走紅，卻在2023年4月秘密分手，直至10月才公開。今年3月11日，Andy突然上傳影片控訴遭家寧全家踢出經營10年的頻道，更揭驚人內幕。

Andy稱自己雖然為頻道創辦人，卻僅領5.5萬新台幣的月薪，2019年前月薪3萬，後調至5.5萬。Andy控訴，自己的月薪對比頻道總收益破億元極不合理。此外，家寧母親2020年以個人名義註冊「眾量級」商標，導致YouTube頻道「眾量級CROWD」遭到私吞。2018年由家寧和其母親成立的群海娛樂拒絕提供財務資料，Andy更被要求簽署股權轉讓書。

Andy在影片中痛訴分手後被迫搬回月租6000元小套房，頻道帳號全遭封鎖，「我現在只剩一台舊相機，連剪片的電腦都拿不回來。」控訴影片發布後創下250萬觀看，連知名YouTuber蔡阿嘎也聲援：「為什麼壞人都活得很滋潤？」。

近期，家寧與Andy的糾紛持續升級，Andy委任律師林哲健上周公布新北市政府裁決，群海娛樂因未依法召開董事會、拒絕提供財務資料，遭罰款4萬元並限期改善。如今檢調介入稅務調查，或令案情更加複雜。