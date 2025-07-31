美國重量級友台參議員傳將率團訪問台灣　華府學者：駁斥疑美論

近日傳出美國特朗普政府接連拒絕台灣總統賴清德過境美國與防長顧立雄訪美的消息，不過英國傳媒周四（31日）引述消息人士指出，美國共和黨重量級參議員威克（Roger Wicker）將在8月率領國會代表團訪問台灣。對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）稱，這有助美國重申對台承諾、駁斥疑美論。



現年73歲的威克自2007年起就是密西西比州的共和黨籍聯邦參議員，目前出任參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）主席，同時他也被視為國會山莊的重要友台派，長期倡導強化美國對台軍事援助，曾推動多項友台法案。

美國共和黨重量級參議員威克。（wicker.senate.gov）

英媒報道指出，威克此次訪台正值台美關係的微妙時刻，雙方都日益擔心特朗普在推動「特習會」之際，可能不太願意幫助台灣，尤其是拒絕賴清德在出訪中美洲途中過境紐約，更讓台方感到不安。知情人士透露，賴清德為此感到沮喪，因前任蔡英文2023年時曾順利過境紐約。顧立雄訪美的行程，同樣在北京反對下遭到取消，台方憂慮特朗普可能發表聲明表示美國「反對台獨」。

圖為5月18日，賴清德接受「NTV日本電視台」及「讀賣電視台」專訪。（台灣總統府）

不過葛來儀認為，在北京對台日益增加壓力之際，美國國會議員訪台有助重申美國對台灣民主、繁榮與安全的承諾。這不僅向北京發出嚇阻訊號，也促進更緊密的經濟貿易連結，反擊北京及台灣部分人士宣稱美國是不可靠夥伴的論調。

退休海軍上將蒙哥馬利（Mark Montgomery）則形容，若威克訪台成真，將是「極為精彩」的一步，因對方一直推動措施幫助台灣強化對北京的嚇阻。美國企業研究所（American Enterprise Institute）亞洲專家庫珀（Zack Cooper）也分析，在特朗普近期對華讓步的背景下，威克訪台將為台方提供慰藉、有助改善美台溝通。