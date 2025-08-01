美參議院撥款委員會通過法案　授權特朗普動用10億美元援助台灣

美國聯邦參議院撥款委員會7月31日初步通過總額約8520億美元的國防部支出法案，內容涵蓋強化海軍造艦計劃、擴大導彈生產等多項軍事投資，並特別授權美國總統特朗普可動用10億美元的「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）援助台灣。



台媒《中央社》今（1）日報道，該法案目前尚未正式公開全文，不過民主黨參議員昆斯（Chris Coons）對媒體表示，該法案已同意授權總統動用PDA權力，從美國庫存中直接調撥軍事裝備運往台灣。昆斯指出，這項授權將使美國得以快速提供台灣所需的防衛能力。

根據《外交政策》（Foreign Policy）雜誌此前報道，華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）學者葛梅茲（Eric Gomez）長期主張台灣應加強不對稱防禦。他分析指出，美國目前對台主要採用「外國軍事銷售制」（Foreign Military Sales, FMS）供應武器，但此程序繁瑣且進度緩慢，往往需從零開始製造主要武器系統，所有超過一定金額（台灣約為1400萬美元）的交易還須通知國會。

葛梅茲表示，總統撥款權讓美國總統得以轉移庫存中的軍品及服務，因此不存在等待製造時間。如果部署得當，動用PDA可以推動台灣走向不對稱防禦態勢，並在提高其自衛能力方面發揮寶貴作用。

7月31日，美國聯邦參議院撥款委員會初步通過約8520億美元的國防部支出法案，並特別授權美國總統特朗普可動用10億美元的「總統撥款權」援助台灣。（Reuters）

《中央社》報道介紹，美國前總統拜登於去年9月第二度動用PDA援助台灣，當時提供的軍援金額達5.67億美元，是美國迄今對台最大規模的PDA軍援。

除對台援助外，這項法案也擴增對烏克蘭的軍事援助至8億美元，並為「波羅的海安全倡議」撥款2.25億美元，另追加1.19億美元強化歐洲司令部的集體安全。昆斯表示，這些投資「都在某種程度上與烏克蘭相關」。

此外，法案還編列2000萬美元，用於支持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）第二支柱的研究合作計劃，聚焦人工智能（AI）、量子運算等新興科技在軍事領域的應用。

該法案雖已獲參議院撥款委員會通過，但仍需經參議院全體表決通過，且須與眾議院協調出一致版本，再送交總統特朗普簽署後方可正式生效。值得注意的是，眾議院已於7月18日通過版本，編列對台援助金額為5億美元，內容包含提供國防物資、服務及軍事教育訓練等。