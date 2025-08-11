綠營內訌！民進黨主任遭起底｢老公香港人｣　青鳥 ：被滲透滾下台

台媒報道，民進黨立委王義川日前在政論節目上評論國民黨籍台中市長盧秀燕的妝容及粉底液，引發爭議。民進黨性別平等事務部（性平部）對此發文譴責王義川，表示「我們不要厭女台派」，不料此舉卻引發「青鳥」強烈反彈，性平部主任李晏榕甚至被起底丈夫是香港人，遭「青鳥」懷疑是內賊要求下台。



民進黨性平部主任李晏榕。（李晏榕FB）

有FB專頁起底李晏榕老公是香港人，要求李晏榕下台。（台灣人挺台灣黨FB）

《中天新聞網》報道，民進黨性平部發文譴責王義川後，此舉引發民進黨支持者不滿，認為性平部是在「背刺自己人」，民進黨發言人卓冠廷也加入批評行列，指責性平部「亂扣帽子」。

民進黨支持者不僅在性平部的FB專頁進行留言抗議，更開始對性平部主任李晏榕展開人身攻擊。有專頁更起底李晏榕的丈夫是香港人，指控她「早已被滲透」，要求她立即下台。

在FB上，支持者紛紛留言：「性平部可以換過負責人嗎，此人評估不適任」、「打仗拉票沒看到你，背刺前線戰士還怕沒人知道」、「之前聲援香港，現在用不到了直接切割」。

青鳥指李晏榕老公是香港人，要求李晏榕下台。（FB截圖）

但也有網友認為這已經超出正常的討論範疇，直言：「這叫支持者？根本暴民吧」、「哇靠，青鳥真的瘋了耶」、「只要反對黨的，就算是女權一樣要出征」。

民進黨性平部8日於再發文表示，這麼多的討論顯示台灣是一個民主、多元、言論自由的開放社會，性平部的初衷是希望大家在追求與維護「民主」、「自由」的路上，不要遺忘「進步」也是本黨不可或缺的基本價值，也讓大家對於性別平等議題有了更深入的思考。

在台灣社會，「青鳥」為對抗國民黨與民眾黨在立法院提出爭議法案的社會運動支持者，但逐漸衍伸至在一些場合中也被泛指為台派、民進黨的支持者。