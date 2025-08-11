美財長拋「關稅融化論」　傳對台貿易談判綁軍售條件

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日在接受日媒專訪時表示，如果貿易失衡情況改善，美國對各國課徵的對等關稅稅率有機會「像融化的冰塊」般逐步調降。他並坦言，中國是美國最強大的經濟與軍事對手，應對非常困難。而美媒同時披露，華府在與各國展開的貿易談判中，還可能將軍售與國防合作列入談判目標，其中包括敦促台灣增加國防支出與採購更多美國軍備。



根據《日經亞洲》今（11）日刊出的專訪內容，貝森特在8月7日受訪時指出，對尚未與美國達成貿易協議的國家，預期大多數談判可在10月底前完成。當被問及關稅是否可能降低甚至取消時，貝森特答稱「隨著時間推移，關稅應該會像融化的冰塊」，同時解釋如果製造業回流美國，進口量將下降，從而實現貿易再平衡。

2025年7月29日，瑞典斯德哥爾摩，圖為貝森特在與中國團隊就關稅舉行會談後會見傳媒。（Reuters）

貝森特以日本為例，讚賞日方提出了「非常好的提議」，並表示不知道能否在特朗普總統任期結束前達成平衡，但確信將會有重大進展。他同時談到，美國與日本的汽車關稅協議雖已於7月22日達成，但依照美英協議約50天的落實時程推算，可能要到9月中旬才會正式生效。

貝森特指出，美國推行關稅的根本目的是解決經常帳赤字，截至去年赤字規模達1.8萬億美元，為全球主要國家中最高。他也承認，關稅能為美國增加稅收、保護產業，並可作為外交談判工具，例如特朗普曾調高印度關稅以阻止其購買俄羅斯石油。

《華盛頓郵報》8月9日則披露，特朗普政府在4月9日暫停對數十國的對等關稅措施以啟動談判後，美方擬在談判中納入「傳統上貿易協議不會涵蓋」的軍事基地等國防事項。根據5月1日的8頁「補充談判目標」草案，美國官員計畫敦促台灣、印度、印尼等增加國防支出與採購美國軍備，並對中國周邊國家施壓建立更緊密的防禦關係，例如允許美軍船艦停泊、舉行聯合演習。

文件內容還包括，華府希望韓國在支持駐韓美軍靈活部署的同時，提高國防支出至GDP的3.8％；向柬埔寨課徵49％關稅，以換取美軍艦每年停靠雲壤海軍基地並阻止中國海軍進駐；以及要求以色列撤銷中國企業在海法港的經營權。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）經濟計畫主任勒克（Philip Luck）分析，這可能解釋了為何多數國家未對美國關稅報復，「他們不認為這只是一場經濟競賽，他們擔憂情勢升級，包括美國退出北約或改變軍事部署」。

美國貿易代表署拒絕對此回應，但一名美國國務院匿名官員證實，該草案在政府內部引發震動，「通常不是這樣運作的」。