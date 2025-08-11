「20%+N」疊加關稅惹議　台行政院：爭取與美不採疊加計算

美國自8月7日起對台灣實施「20%對等關稅」，並採用疊加方式計算，引發在野黨質疑政府談判黑箱、缺乏透明度。台灣行政院副院長鄭麗君8月11日率相關部會召開記者會表示，政府本應善盡說明職責，未來將成立線上專區供各界查詢資訊，並在談判中爭取關稅不採疊加稅率計算，同時推動關稅再調降，並一併磋商美方232條款。



綜合《聯合報》與《中時新聞網》等台媒報道，鄭麗君強調，談判並無黑箱問題，未來一旦台美達成協議，將立即向國會及社會完整說明，並提供衝擊影響評估與協議文本送交國會審議。她也透露，此次與美方磋商已觸及美國車與農產品進口議題，稱這些都是「必考題」，且隨著各國與美方達成協議，美方每次都會提出新議題。

針對關稅計算方式，鄭麗君說明，根據美方行政命令，台灣輸美商品稅率為最惠國待遇（MFN）再加對等關稅。目前談判期間為原稅率加上暫行稅率10%，例如水五金中的水龍頭，原稅率為2.6%，再加20%即為22.5%。她指出，台灣出口至美國的農工產品原稅率平均分別為3.1%與5%，大多數工業產品稅率在5%以下（涵蓋94.6%進口值），農業產品稅率在10%以下（涵蓋83.3%進口值）。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園執一款寫有關稅稅率的展示版宣布「對等關稅」。（Reuters）

鄭麗君並提到，經濟部國貿署已於8月5日舉辦首場有3000名業者參與的線上說明會，8月15日還將舉辦第二場。放眼國際，除了歐盟採例外計算、日本正爭取外，其餘國家原則上均採疊加方式。她表示，台灣後續將在台美談判中努力爭取不採疊加計算。

至於談判透明度，鄭麗君解釋，國際經貿談判慣例上，在協議未定前不會完整對外公布內容。上週相關單位已在國會機密會議出示部分協議，並持續向產業溝通。她強調，行政院願儘速赴立法院報告談判進度，未來協議一旦達成，會以公開透明方式說明，並維護國家產業利益、國民健康與糧食安全。