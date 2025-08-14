大陸籍律師疑現身台中法院違法代理外商訴訟　地檢分案調查

周三（13日），一名台籍蔡姓律師在社交平台爆料，指在台中地院開庭時，疑有大陸籍律師違法擔任一家奧地利公司的訴訟代理人。周四（14日），台中地檢署回應指，外籍律師非經法務部許可，不得執行職務，全案已分案調查。



蔡姓律師在Threads發文表示，周三在台中地院開庭時，發現一名大陸籍律師違法擔任訴訟代理人，他當庭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止」。蔡表示，若容忍恐開啟先例，讓境外人士繞過資格審查進入台灣司法體系，不只侵蝕本土律師專業，更威脅司法安全與台灣安全。

當地聯合會稱，當時大陸律師向法官要求以這家奧地利公司的「公司法務」身分擔任訴訟代理人，蔡姓律師知悉此名大陸人士的身分，遂當庭向法官提出異議，雙方於庭上爭辯，法官並未同意准許此名大陸律師以公司法務擔任訴訟代理人，但接受此名大陸律師擔任這家奧地利公司的送達代收人，使法院方便在台灣送達文書給奧地利公司。

台中司法大廈。（ETtoday）

台中地檢署透過新聞稿表示，台灣以外的國家或地區，取得律師資格的律師，為「外國律師」；其非經法務部許可，並於許可後6個月內加入律師公會，不得執行職務，在律師法中有相關規定。

中檢提到，貼文所指的不詳訴訟代理人涉有違反律師法的犯罪嫌疑，檢方已主動分案，指派檢察官查辦釐清。