台女為打卡誤入日本神社平交道遭列車撞死　博主：現場有警示牌

8月13日，日本佐賀縣有田一名台灣的55歲女性觀光客，在知名景點陶山神社內的鐵道平交道被列車撞擊，送醫後不治身亡。警方初步調查稱，該女子疑似為拍照誤入平交道，來不及閃避遭列車撞上。有經常去日本旅遊的博主向內媒表示，自己曾去往事發地陶山神社，事發地並沒有安裝欄桿，不過有路牌警示等。



日本警方透露，該女子當時正與朋友在神社打卡，專注於手機拍攝，未察覺身後駛來的列車。事發地鐵道路口設有警報器，但無隔斷欄桿。陶山神社表示，此類事故為首次發生。事故未造成列車上約40名乘客受傷，但導致10趟列車停運。

台灣55歲女性觀光客在陶山神社內的鐵道平交道被列車撞死，圖為陶山神社。（陶山神社官網）

旅遊博主周先生向《紅星新聞》介紹，他曾到訪陶山神社並分享相關資訊，提到神社入口處的鐵道是特色景點，遊客可近距離觀看火車經過。他拍攝的照片顯示，鐵道口一側為平地，另一側有台階，未設欄桿，但配有警示燈、喇叭及多語言「危險」警示牌。周先生指出，日本許多鐵道口未設升降欄桿，但均有燈光信號和響亮的叮叮聲提示列車即將經過。事發地鐵道為單軌，僅需幾步即可通過。

周先生拍攝的事發地鐵路照片。（紅星新聞）

周先生認為，陶山神社並非熱門旅遊景點，但其鐵道特色吸引遊客拍照。他回憶起今年1月日本小樽一起類似事故，一名香港遊客在鐵軌上拍照時被列車撞擊身亡，提醒遊客在旅遊拍照時務必注意安全。

長期居住日本的劉先生則表示，類似鐵道口在日本較為常見，但無欄桿的情況較少，可能與佐賀地區人流量低有關。他指出，當地人對警報器聲音較敏感，聽到即會遠離鐵道，但外國遊客可能因不熟悉而疏忽。