港澳居民赴台規則將變　陸委會：新增「長期居留」保障自由出入境

台灣陸委會主委邱垂正8月14日在新北市出席「關懷港澳居民來台居留定居座談會」時表示，因應北京對台統戰滲透不斷，台灣政府有必要全面檢視港澳居民在台居留與定居制度，並將增設「長期居留」階段，為港澳人士提供更多彈性選擇。



台媒《中央社》報道，此次座談會由陸委會與財團法人台港經濟文化合作策進會共同舉辦。邱垂正在致詞時強調，歡迎每一位有心赴台發展的移居者在台開創新生活，台灣政府秉持開放與關懷態度舉辦多元活動，由策進會所屬台港服務交流辦公室提供專人專線諮詢服務窗口，協助港澳朋友融入台灣社會，順利走向定居。

他指出，近年港澳局勢變化，加上中共對台統戰滲透不斷加劇，為維護台灣珍貴的自由民主生活方式，政府有必要建立更多安全管理機制，回應社會各界關注。

邱垂正說，未來港澳朋友赴台的制度將分為「居留」、「長期居留」、「定居」三階段，增設的「長期居留」將開放申請個人式工作許可，可自由入出境，讓港澳人士依個人規劃決定是否申請定居。

他並強調，基於信賴保護原則，新制上路時會有合理過渡期以保障其信賴利益，「請目前已經在台居留的港澳朋友放心，安心在台生活」。

陸委會規劃，年底前將在台灣北、中、南各地舉辦6場港澳居民赴台居留定居座談會，讓港澳人士與政府相關機關有面對面溝通的機會。