台北市長蔣萬安料於9月下旬率團赴上海出席雙城論壇

台灣媒體報道，台北市長蔣萬安預計將於9月下旬率團赴上海參加雙城論壇。



綜合台灣聯合新聞網和風傳媒等報道，雙城論壇今年邁入第16年，是蔣萬安市長任內第三次參加。他第一次帶團赴上海出席，第二次以東道主身份承辦，這次輪到台北市政府前往上海與會。

報道引述知情人士稱，台北市政府官員7月初已低調前往上海踩點。雖然台北市議會議長戴錫欽率團9月出訪歐洲，直到9月25日才返台，但雙方初步溝通後，認為戴錫欽一行可在9月25日直接轉往大陸，加上台北市議會10月初要開會，因此9月25日是最佳時間。

台北市長蔣萬安2023年赴上海參加雙城論壇，由上海市副市長華源（右）接機。（台北市政府提供）

TVBS新聞網引述消息人士稱，雙城論壇舉行時間點可能落在9月25日至27日。蔣萬安星期五（8月15日）受詢時未正面回應，僅說「沒有辦不辦的問題，只有什麼時候辦的問題」。

蔣萬安稱，他一直跟上海保持密切聯繫，始終堅持在對等尊嚴、善意互惠下，進行城市交流；在兩岸越是嚴峻，越需要溝通交流，對話絕對比對抗好。論壇協商有具體結果會向對外報告。

報道稱，據瞭解，台北市政府這幾天開會確定，雙城論壇將在9月26日登場，赴滬踩線團預計下周出發。

風傳媒引述大陸台商稱，過去雙城論壇參訪企業大多是在上海的台商企業，出席活動也多數是上海台商，但今年可能擴大範圍，特別是跟上海相連、有較多台商的江蘇與浙江省，預期到時會有台商一同參與這次雙城論壇。

台灣政府的大陸委員會副主委兼發言人梁文傑8月14日在例行記者會上應詢時說，收到了台北市政府官員申請赴上海洽商籌辦雙城論壇事宜，但未提及雙城論壇的具體舉辦時間。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

