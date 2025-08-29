20歲男模仿鄭捷台中捷運砍人　懺悔「活著就有希望」判囚9年9個月

2024年20歲洪姓男子模仿犯下台北捷運殺人案的鄭捷在台中捷運隨機砍人案，造成兩人重傷，洪男一審重判10年，他在二審當庭向被害人下跪道歉並悔悟「感謝父母不放棄自己，活著就有希望」，二審考量他和兩名被害人都達成和解，酌減改判9年9月，最高法院駁回上訴，全案定讞。



在鄭捷台北捷運殺人案10年犯案

判決指出，就讀護專的洪男長期罹患精神疾病，曾多次尋短未果，在學校又被老師指責，因此心生憤怒想在公眾場所隨機殺人恐嚇民眾，希望自己能判死刑，他在2024年5月間就預謀在捷運車廂犯案。

他在籌畫期間搜尋到鄭捷殺人案的相關新聞，發現5月21日就是鄭捷殺人案10周年，因此選定當天實施殺人計畫。

疑犯鄭捷2016年被處死。(互聯網)

洪男在高雄商場買了一把菜刀和兩把水果刀，在5月19日先搭車到台中入住汽車旅館，21日當天上午11點他抵達台中捷運水安宮站，先把菜刀放在隨身黑色手提包裡，再把2把水果刀藏在外套兩側口袋，他刻意進入捷運最後一節車廂，等車子一開動，他隨機逮住乘客準備刺殺，當時發現異狀的乘客火速往前面車廂竄逃，但呂姓高中生來不及跑。

洪男見狀，把正準備溜掉的呂男用力押回座位，拿菜刀朝他的胸口、肩膀和手臂砍3刀，呂男負傷逃離，在一旁的「長髮哥」許瑞顯伺機奪刀，洪男見狀揮砍他的臉部，雙方爆發拉扯，一旁的乘客勇敢上前奪刀，其他乘客則環抱阻止洪男行兇，成功將他壓制在地。

一審開庭期間，洪男和許瑞顯達成和解，一審考量他雖有精神疾病但行為時有辨識能力，因此不予減刑，依恐嚇罪判1年6月、殺人未遂部分各判7年10月、6年8月，合併執行10年有期徒刑。

二審開庭期間，洪男手寫多封信，告訴合議庭他童年時期遭到家暴產生陰影，後來因為生病在學校被霸凌，因為太壓抑才會選擇犯案自我毀滅，當時他真的不想活了。洪男強調，在收押期間他感受到家庭的溫暖，開始學會反省，已經感受到「活著就有希望」，他當庭向被害的呂男（已成年）下跪道歉。而事後，他也和呂男成立和解。