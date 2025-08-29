台軍發布《中共軍力報告書》　披露「由演轉戰」四種態樣

2025年《中共軍力報告書》於周五（29日）送抵台灣立法院，台灣軍方詳細披露解放軍「由訓、由演轉戰」的四種態樣，並分析中共對台軍事威脅的持續升級態勢。



報告指出，近年解放軍頻繁派遣機艦於台灣周邊海空域進行戰備警巡及無人機侵擾，持續對台施加軍事壓力。透過針對性軍事演訓，解放軍展示對台作戰能力，並利用「灰色地帶」策略模糊戰場空間，縮短台灣的預應時間。此外，解放軍航艦編隊赴西太平洋演訓，展現「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力，顯示其對台威懾態勢未曾減弱，並持續營造備戰氛圍。

台灣軍方援引大陸《反分裂國家法》第8條，指出中共可能對台採取「非和平方式及其他必要措施」的三種情況：一、「台獨分裂勢力以任何名義、方式造成台灣從中國分裂出去」；二、「發生導致台灣從中國分裂出去的重大事變」；三、「和平統一可能性完全喪失」。

相較之下，美國2024年《中共軍力報告》列出六種可能導致北京攻台的時機，包括：一、台灣正式宣布獨立；二、未明確定義的台獨舉動；三、台灣內部動盪；四、台灣獲得核武；五、兩岸和平統一對話進程持續推遲；六、外國軍隊介入台灣內部事務。

2024年5月23日，北京街頭的大螢幕，播出解放軍在台灣周邊舉行軍演的新聞報道。（Reuters）

報告詳細列舉解放軍「由訓轉戰」或「由演轉戰」的四種態樣，顯示其軍事行動的針對性與威脅性：

1. 解放軍各型主輔戰機、作戰艦、海警船及海上民兵，在台海及外（離）島周邊，於限制、禁止水域及24浬線附近進行針對性演習，模擬封鎖與壓迫。

2. 透過聯合戰備警巡、遠海長航、海空聯訓及抗擊外軍等任務，常態化於第一至第二島鏈間部署海、空兵力，模擬攻擊台灣重要軍事目標及關鍵民生設施，維持軍事壓力。

3. 在台灣本島及外離島周邊海域劃設禁航區，動用地面、空中及海上兵力進行實彈射擊、航道封鎖演練，並佈署「反介入/區域拒止」兵力。

4. 派遣海警船對台灣及外離島進出船隻進行登船攔檢及扣押，並動用海上民兵阻滯台灣周邊海域或重要港口的船舶進出。

台灣軍方強調，解放軍的軍事行動已從單純演訓逐步轉向實戰化準備，透過多維度威懾與灰色地帶策略，對台灣構成嚴峻挑戰。報告呼籲持續關注解放軍動向，強化國防準備，以應對潛在威脅。