洪秀柱確定赴京出席九三閱兵　陸委會：若涉合作行為依法裁罰

國民黨前主席洪秀柱9月1日抵達北京，將出席9月3日舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」閱兵活動，引發台灣政壇與官方強烈關注。



據台媒《中央社》報道，洪秀柱9月2日透過新聞稿表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲。她強調，國民黨是推翻滿清、創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨主席，她「有責任延續這段抗戰精神」。她並指出，抗日戰爭是中華民族生死存亡的「滅國之戰」，是不分省籍、不分黨派的共同歷史。此行是為傳承歷史真相、向先烈致敬，讓後人勿忘國恥、喚起國魂，並強調團結民族、捍衛和平的重要性。

不過，台灣官方對此立刻明確其立場。綜合《聯合報》報道，台外交部發言人蕭光偉2日回應表示，「中華民國台灣與中華人民共和國是對等存在且互不隸屬」，並呼籲所有支持與捍衛中華民國台灣的台灣人，都應避免對國際社會釋放錯誤訊號。蕭光偉強調，若有台灣人出席北京官方活動，不僅與台灣主流民意背道而馳，更不能代表台灣及全體人民的立場。

國共兩黨老兵共同參加抗戰勝利70週年閱兵儀式。（視覺中國）

與此同時，台灣陸委會亦在2日透過官方社群重申立場，呼籲台灣民眾切勿參加九三閱兵。陸委會強調，若有政黨或個別人士參加並涉及任何形式的「合作行為」，將依《兩岸人民關係條例》裁罰。

陸委會指出，今年是中華民國政府領導軍民取得抗戰勝利80周年，也是二戰結束80周年，台陸委會提出三點政策：一、禁止中央與地方政府現職人員出席；二、曾任國防、外交、大陸事務或國安相關機關人員不得參與中共官方活動；三、若涉及簽署協議、發表共同聲明或配合宣傳等「合作行為」，主管機關將依法裁罰。

陸委會最後再次呼籲台灣民眾團結一致，共同捍衛台灣主權尊嚴，勿參加北京官方主導的九三閱兵。