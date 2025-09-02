中國閱兵觀禮服務包揭秘　共有12種觀禮人員用品包括國旗、雨衣

據《央視新聞》報道，9月3日的紀念活動中，北京市本着服務群眾和節儉的原則，為觀禮人員準備了服務包，提供了相應的臨時保障物品。



據介紹，服務包上面有一個小口袋，可以裝風油精和紙巾，下面還有一個小口袋，可以裝背包袋，旁邊的網兜，可以裝水瓶或者水壺。服務包能夠基本滿足廣場上觀禮群眾當天的保障需求，而這3個小口袋就構成了「80」字樣，契合今年抗戰勝利80周年的主題。

服務包一共劃分為個顏色，分別是城牆紅、豐饒金和橄欖綠，與廣場上座椅的顏色是一一對應的，在廣場上處於不同的觀禮位置，就會得到不同顏色的服務包。

服務包的包身上還配有紀念大會標識，同時作為多功能隨身包類，各類物品有不同的分區。服務包中每一件物品的選擇都經過了多層考量，共有12種觀禮人員用品，其中不僅有礦泉水和電解質水等用於補充水分和能量的飲用品，還有遮陽帽、雨披等應對各類天氣的戶外用品，同時配備了國旗和紀念大會標識旗。

觀禮台服務指揮部現場服務及用品保障部職員介紹，每一件觀禮包內的物品都是經過精心包裝和設計，來保證嚴絲合縫放到包內，確保整體的美觀和整潔。在所有的分裝步驟完成之後會對單包進行稱重，每隻在1.47~1.52千克之間。

目前，觀禮服務包的分裝工作已經全部完成，將於今天（9月2日）運往觀禮區域，完成相關佈置。