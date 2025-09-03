朱立倫：歷史不容扭曲　賴清德用戰敗國口吻稱「終戰」是恥辱

9月3日上午9時，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式在北京天安門舉行。同日也是「九三軍人節」，國民黨主席朱立倫在中常會上批評，中共聲稱自身是抗戰中流砥柱，這完全不是事實，強調抗戰是由中華民國、國民黨、蔣中正領導，歷史不容扭曲。他也痛斥總統賴清德用二戰戰敗國日本的口吻，用「終戰」來形容抗戰勝利是恥辱。



朱立倫表示，80年前的今天迎來抗戰、二戰勝利，也終於迎來台灣光復，大家都很清楚在中華民國歷史上。抗戰八年是最苦難、最辛苦、犧牲最多國軍、國人的戰役，但在全國軍民團結，在蔣中正領導下，終於迎來勝利。而作為創建中華民國的政黨，作為領導抗戰的政黨，國民黨有責任慶祝、有責任把歷史說清楚，故舉辦了一系列重要的抗戰紀念活動跟慶祝活動。

朱立倫強調，80年前的抗戰毫無疑問是中華民國政府領導的，是中華民國國軍迎戰日軍，在主要戰場以及二戰重要貢獻，當年的抗戰領導者、唯一的領導者是蔣中正，領導的政黨是中國國民黨，雖然中共有參與，但主戰場是由國民黨全面抗戰領導勝利，如今中共不斷想篡改、扭曲歷史，聲稱自身是抗戰中流砥柱、領導抗戰的政黨，這完全不是事實，歷史不容許扭曲，更不容許篡改。

圖為賴清德向國民革命烈士之靈位獻花。

另一方面，朱立倫稱，面對抗戰勝利80周年，賴清德卻不願意大肆慶祝或紀念，僅以所謂的軍人節為由，舉辦非中央大型的慶祝活動。更糟糕的是，賴竟以戰敗國日本口吻，用「終戰」形容抗戰勝利，「這真的是國人之恥」。

朱立倫續質疑，若連賴清德自己都不願意承認中華民國的歷史、不願意肯定百萬國軍先烈為國家犧牲奮鬥，最終迎來的和平與勝利 ，還用了日本人的口吻，「真的讓所有國軍、國人、先烈汗顏」。