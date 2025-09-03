中國閱兵｜評習近平講話　學者：統一是北京當前重大歷史使命責任

中國國家主席習近平上午在九三閱兵發表講話，強調加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整。受訪學者解讀，通篇講話雖未提及臺灣，但足見實現統一已成為中國大陸當前重大歷史使命和責任。



據央視新聞報道，習近平在講話中提到，中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊，全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興 提供戰略支撐，為世界和平與發展做出更大貢獻。

習近平這次的論述與10年前的抗戰勝利70週年紀念大會講話，有明顯不同。

習近平等人登上天安門城樓。（新華社）

習近平當時說，中國人民解放軍是人民的子弟兵，全軍將士要牢記全心全意為人民服務的根本宗旨，忠實履行保衛祖國安全和人民和平生活的神聖職責，忠實執行維護世界和平的神聖使命。習近平更宣布，中國將裁減軍隊員額30萬。

上海東亞研究所研究員包承柯接受《聯合早報》訪問時分析，這篇講話表達了對中國國家核心利益的關切，雖然通篇未提到台灣，但對台的意義肯定存在。

他認為，相比2015年台灣由馬英九執政，兩岸關係相對穩定，當前兩岸情勢日益嚴峻，習近平在提及解放軍的任務時，強調「堅決維護國家主權統一、領土完整」，代表實現國家統一是中國大陸當前重大的歷史使命和責任。

