台陸委會主委邱垂正6日訪美　受華府智庫之邀將拜會行政立法部門

台灣陸委會9月5日傍晚對外證實，陸委會主委邱垂正將於本月6日至14日應邀赴美訪問，並於美東時間9月12日在華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）發表專題演講，同時拜會美國行政和立法部門。



台媒《聯合報》報道，陸委會指出，邱垂正此次受邀在傳統基金會發表演講，主題為「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」（Maintaining the Peaceful and Stable Status Quo Across the Taiwan Strait is in Line with the Shared Interests of Taiwan and the United States），將就近期台海情勢觀察及台灣兩岸政策進行闡述，活動由該基金會亞洲研究中心資深研究員葉望輝（Steve Yates）主持。

陸委會強調，台灣是區域負責任的一方，將「堅定捍衛國家主權和安全，致力維持台海和平現狀，以守護台美與區域各方共同最大利益」。

此外，陸委會表示，邱垂正此行將循例安排拜會美國行政及立法部門、智庫與僑界人士，說明台灣政府的兩岸政策，並促進各界對台海議題的關注。