關稅、軍售綁一起？台灣被美國「一魚三吃」

台灣最近在華府的餐桌上，成了一條被精心擺盤的「魚」：主廚自然是特朗普，菜單上寫著「對等關稅套餐」，配菜則有軍售、半導體投資。一道完整的「一魚三吃」，這賣相看在特朗普眼中相當漂亮，但嚐在台灣嘴裡卻苦不堪言，甚至要頭皮發麻。至於原本還寄望美台關係友好的台灣輿論，已然忘卻彼時盼著特朗普能憐香惜玉、手下留情，如今只怪自己探店到頭，探到了一間「黑心美式餐廳」，哀嘆「人為刀俎，我為魚肉 」。



第一吃，自然是「20%對等關稅」這道開胃辣菜。回想特朗普4月2日登高一呼，公布全球關稅計劃，引得市場騷動、各國地震，哪怕特朗普當時即已表明是「暫時性」，留了90天的試用期，猶待各國與之協商，但特朗普賣的幌子，就像餐廳廚房保證辣度只是「微辣」一般，結果端出來便直接辣得人仰馬翻。

4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園執一款寫有關稅稅率的展示版宣布「對等關稅」。（Reuters）

以至於這廂自認嬌貴的台灣政府，起初還信誓旦旦，在對內宣傳上，再三保證台美對等關稅磋商的最終結果一定低於日韓，結果事後被揭穿是「20%+N」的疊加算法，輿情嘩然之餘，也慘遭揶揄政府宣傳竟學起百貨公司標價「百元起」那種廣告套路，「起」字超小，蓄意誤導，賴清德政府的信任度只能隨之瓦解。

一如《紐約時報》報道點出，美國對台開鍘20%對等關稅，不是平白落下的數字，而是在台灣經濟高度依賴出口、美國又是最大買家的脆弱結構下，硬生生壓上的籌碼；更何況，這還是「20%+N」的疊加算法。可以說，特朗普這一刀切得既準又狠，正好切在台灣高度仰賴出口的筋骨上，猶如蛇打七寸。

至於作為主菜的第二吃，無疑是刀工更重的軍售綁貿易。如見台灣行政院副院長鄭麗君在8月11日召開的記者會上，對外坦言在談判桌上不只談關稅，還對美送上「台灣國防預算明年將達GDP 3%以上」的滿滿誠意。白話來說，即是台灣為了降低關稅，願意花更多錢多買些美國武器。

台灣行政院副院長鄭麗君銜命負責對美關稅談判，8月11日率台美關稅談判團隊召開記者會，但這場遲來的記者會，長達80分鐘，挨批訊息量卻很少。（Facebook／鄭麗君）

這種綁法，已不是傳統、而是複合軍工的貿易協議，也更像是台灣進到這間「美式餐廳」點了一條魚，廚師卻順手把高價的龍蝦和魚子醬等食材一併入菜，只為了「提昇用餐體驗」，一方面看準台灣「來都來了」，而標價美元的帳單也只能「來都來了」。簡言之，華府對台灣開出的條件，既是貿易籌碼，也是一種安全勒索。

最後，台積電赴美投資一事自然也免俗不了成為收尾的第三道菜，這塊美滋滋的甜點蛋糕，特朗普不可能錯過。如見特朗普8月5日接受CNBC訪問期間，出口成章，直接幫台積電宣布要在亞利桑那砸下3000億美元，建全球最大晶片廠，還暗示半導體關稅會「確保晶片確實在美國製造」。至於這個3000億美元的投資是真是假，至今就連台積電自己都還沒有完全認領。期間迄今，還有媒體報派，指台灣若要比照日韓15%稅率，特朗普開出條件是台積電入股英特爾49%股權，外加4000億美元再投資云云，屬實「獅子大開口」。

這三吃一頓下來，真夠台灣嗆的。對照鄰近的日本、韓國早已談妥比台灣更低的稅率，區域競爭優勢料將進一步傾斜。根據統計，台灣的傳統產業首當其衝，包含螺絲、螺栓等金屬扣件製造商，將同時面對20%對等關稅與50%鋼鋁關稅雙重夾擊，再加上今年以來台幣兌美元大幅升值，出口利潤幾乎被壓到喘不過氣。台媒《聯合報》即曾報道，一家營運40年的螺絲廠直言，過去幾個月，客戶不是停單，就是延後出貨。這不是短期波動，而是結構性衝擊。

綜觀特朗普的手法，其實也不難理解，即是利用自身的市場優勢，進行一次產業再布局，只不過特朗普現在是用一種過去沒有國家使用過的方式，去振興美國經濟，利用關稅逼迫各國、企業赴美國投資、創造就業，還順便把軍售和安全承諾打包成「全套服務」。統整來說，這已然不是過去世人習慣已久的規則型秩序，而是交易型霸權：籌碼可以是稅率，也可以國家安全的命脈。

這套手法對台灣的殺傷力無疑特別高，台灣中研院院士吳玉山近日在一場訪談中直言，今天的美國已非過去的美國，「老大從白道變成黑道」，做事不按規矩出牌。當加拿大都可能被他視為美國的一州，台灣在中美談判中當然可能被當作商品處理。吳玉山認為，這不是意識形態的問題，而是與現實認知有關：台灣單一依賴美國，終將吞下苦果。（延伸閱讀：台灣中研院院士揭「特朗普主義」三面向 籲台灣降低單一依賴）

台灣中央研究院院士吳玉山認為，台灣對美國的失望來自對它的不切實際希望。 （聯合早報）

事實上，長年以來，台灣的經貿戰略確實幾乎與安全戰略綁在一起，美國既是最大出口市場，也是軍事安全的靠山。這種結構在民主黨執政時或許還能維持表面上的價值同盟，但在特朗普這種交易型領導人手中，價值觀可以瞬間清零，剩下的自然也就只有價碼。一如眼下，當關稅、軍售、投資被放進同一個交易籃子，台灣不僅要為市場准入付錢，還極可能要為其安全承諾加價。

更棘手的是，特朗普手中的「232條款」半導體國安調查，預計將對成熟製程課以20%至25%關稅，先進製程可能豁免或降稅。這對台積電、聯電、鴻海、廣達等企業意味著什麼？短期看是成本增加、產線分散、集群優勢受損；長期看則是供應鏈逐步被美國吸走，台灣原本的產業聚落效應被掏空。當高科技產業面臨「去台化」風險，台灣經濟的核心競爭力也隨之鬆動。

是以，特朗普的不確定性對台灣而言，可謂是最致命的一個環節，從暫時性關稅到疊加算法，朝令夕改，台灣則用自己的真身去體現了「人為刀俎，我為魚肉 」這句古語的精髓，又何其悲壯？在這樣的格局下，任何政策與承諾都可能隨著國際形勢轉向而改變，台灣需要的不只是短期的關稅談判勝負，而是更長遠的風險分散與戰略自主。