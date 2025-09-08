柯文哲准保釋：民主化30年怎麼還有冤獄？批賴清德令台灣四分五裂

台灣民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉及京華城容積率弊案，遭羈押一年後獲准以7000萬元新台幣（約1800萬港元）交保。柯文哲今日（8日）離開看守所後發表講話時批評其案件是冤獄，又批評賴清德令台灣四分五裂。



柯文哲今日（8日）離開看守所後發表講話。（中天新聞網）

柯文哲今日（8日）離開看守所後發表講話。（《聯合報》）

柯文哲8日獲准保釋。（《聯合報》）

台媒報道，台北地院外今日上午聚集大批民眾黨支持者，稍早柯文哲步出法院後，支持者們激動歡呼，大喊阿北（柯文哲）加油。

柯文哲除了感謝民眾黨支持者外，又表示不管是他、妻子陳珮琪、小孩的帳戶，甚至他住家、辦公室、民眾黨中央黨部都被抄了，連助理也被抄家，反問檢察官查一年到底查什麼？民進黨作夢都沒想到，民眾黨這麼乾淨。

談到羈押生活，柯文哲說，羈押期間幾乎24小時看不到陽光，只能被關在小房間內聽人說話，「羈押禁見一年，今天是我第一次看到陽光」。

柯文哲又批評賴清德「讓整個台灣四分五裂」，稱這宗案件是冤獄，「台灣民主化30年，怎麼還會有這種冤獄？」柯文哲說：「我個人苦難過去了，但希望台灣可以更好，賴清德你好好想想吧！」

柯需配戴電子腳環

台媒報道指，法院裁定柯文哲交保，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，並配戴電子腳環進行科技監控。

裁定又指出，柯文哲犯罪嫌疑重大，犯罪常伴有逃亡的高度可能性，裁定限制柯文哲出境、出海8月，通知台移民署、海巡署執行。