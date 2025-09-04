柯文哲開庭大哭曝獄中「睡馬桶旁」批：台灣民主化30年竟還有冤獄

台北地方法院審理京華城弊案，9月4日針對民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇聲請具保停押，及羈押期將滿，是否延押部分進行訊問。



柯文哲陳述時，說到彭振聲的妻子墜樓、李文宗坐冤獄，情緒開始激動起來，不斷清喉嚨、咬牙切齒，哭到數次中斷說話，更批評「台灣民主化30年竟還有冤獄」。坐在旁聽席的柯文哲妻子陳佩琪則早已哭倒。



柯文哲更稱，有一天他一定要推動一個制度「考上司法官的人，先去監獄關1個禮拜」。



柯文哲因為捲入京華城弊案被羈押超過一年。（翻攝台媒）

柯文哲表示，不僅他和妻子、3個子女、李文宗、李文娟、他的住處、辦公室、黨部、保險箱被抄，連他的秘書助理的家也被抄，他批評，「但民進黨做夢也沒想到，民眾黨會這麽乾淨，他批評，「是民進黨想太多了，所以全部都抄家，請問到底抄到什麼？」。

今年七月，台北市前副市長彭振聲也捲入柯文哲京華城容積率弊案，他在檢方偵訊時認罪，但在庭審開始前彭振聲接獲其妻子謝夏蕎墮樓輕生的噩耗，情緒崩潰，哭喊自己是被冤枉的，哀嚎聲傳遍整個法院。

柯文哲提到彭振聲時數度哽咽，話甚至一度講不下去，「彭振聲需要這樣家破人亡嗎？李文宗是我高中同學，因為選舉被找來當財務長，跟京華城案一點關係都沒有，卻只因為一封簡訊遭檢方求刑10年。台灣民主化30年竟然還會有冤獄⋯民眾黨幾乎所有幹部也都被傳訊，需要被司法這樣修理嗎？」

台北市前副市長彭振聲離開法院。（聯合報）

柯文哲稱自己是朝廷欽差要犯

柯文哲提到自己在看守所裡的遭遇，表示坐牢和羈押不同，坐牢還可以放工、打菜，除了睡覺，其他時間都在外面。羈押是跟外界斷絕所有聯繫，鐵窗只會在送飯的時候打開，他也還得趴在地上才能往外看到一點小角落。

他稱自因為他的身份特殊，是「朝廷欽差要犯」，每次他一走出牢房，所有人都面向牆壁迴避。收押第1個晚上，對面的人看到他就跟他說「阿伯加油！」第2天全部人就被搬走，只剩下他1個人。

不過日子再難過還是會過去，柯文哲說自己在看守所裡是睡在馬桶旁邊，不知道為什麼很臭，只得戴著口罩睡覺。在看守所裡面他都在讀書，也在反省，這1年來也馴服他的傲慢之氣。

柯文哲引用立法院院長韓國瑜曾說過一段名言「莫忘世上苦人多」，強調讓他關1年也好，可以看到台灣社會最底層、最邊緣的人，也是最了解這個世界是什麼樣子。他有9個室友，有3個「錢卡」零元，都沒有錢，他還請律師幫忙寄一些，1千、2千這樣寄。

柯文哲說道，最近台灣大罷免結果國民黨32名立委全數挺過，但他認為社會不會因此回到原點，而是分裂。

他批評，本案辦完後也不會回到原點，而是人民對司法信任度的降低。最後，柯文哲也引用曾說過的話「面對挫折打擊，也不要失去對人世的熱情」、「心存善念、盡力而為」來勉勵自己，「即使經過京華城案，我還是相信公務員、相信制度，世界上沒有那麼多壞人」、「希望台灣因為有我們而更好，我也要感謝這一年來鼓勵我的人」。