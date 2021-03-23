台灣展開阿斯利康新冠疫苗接種　蔡英文為何缺席？

撰文： 張育銘 最後更新日期： 2021-03-23 11:13

據台媒報道，台灣取得的11.7萬劑牛津AZ（AstraZeneca）疫苗於2021年3月22日日正式開放施打，而衛福部長陳時中和行政院長蘇貞昌也前往台大醫院施打「全台第一針」以起示範作用。 台灣指揮中心釋出的現場影像畫面中，可見陳時中全程面帶微笑，並向注射疫苗的護理師表示，「你們功夫很好，完全沒感覺」，更笑說「懷疑有沒有打」。而行政院長蘇貞昌則於3月23日在立法院答詢時對外表示，「打完的狀況都很好，連痠痛都沒有」。

台行政院長蘇貞昌（前左一）及台防疫指揮官陳時中（後右一）經台防疫專家建議，決定率先帶頭接種疫苗。兩人於3月22日上午赴台大醫院接種疫苗。（吳逸驊／多維新聞）

而照目前台灣指揮中心的安排，原先規劃11.7萬劑會安排11.7萬名醫護人員、防疫人員以及少數「東奧名單」優先接種，主要考量是讓更多醫護人員先取得7成保護力。但陳時中後來對外表示，要先確保有接種意願大約6萬人能夠連續施打兩針，以防在未來8周無法取得下一批疫苗的情況出現。

而台灣採購AZ疫苗的爭議有二個。首先是歐洲等國出現AZ疫苗可能引發接種者血栓的疑慮，因此許多國家下令禁止施打，但台灣的指揮中心並沒有提到這個副作用。而陳時中則是於3月12日對外表示「歐盟有表示目前沒有直接證據顯示這種情況，因此呼籲持續施打疫苗。」

而《華爾街日報》在3月19日援引挪威與德國的研究團隊指出， AZ疫苗可能引發罕見的自身免疫反應，導致腦靜脈竇血栓形成。目前可能的假設是疫苗可能引發罕見自體免疫反應，進而觸發抗體與血小板的相互作用。

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另一個則是疫苗的有效期限。根據台媒在3月20日的報道，台灣首批AZ疫苗，有效日期只到2021年6月15日，由於有效期限剩不到3個月，引發各界質疑，也讓疫苗施打的時程安排必須十分謹慎。

不過也有部分民眾質疑，如果AZ疫苗真的如此安全的話，為何身為台灣總統的蔡英文沒有「身先士卒」。3月22日，陳時中對於蔡英文是否要接種AZ疫苗有做出以下回應「要由總統醫療團隊決定，但他個人建議是國產疫苗研發成功的話，來打國產疫苗，那也很有意義」。顯然陳時中的說法是替蔡英文不在第一時間施打AZ疫苗予以「解套」。

陳時中也曾於3月19日考慮「把手臂留給國產（疫苗）」，但由於當天AZ疫苗抵達台灣，讓他陷入兩難。雖然很難判斷陳時中的考量是基於防疫、個人健康或政治作秀，但顯然施打疫苗一事在台灣已經不僅只是防疫考量，而在背後有更多的政治因素介入，甚至也連帶影響台灣在國際中號稱防疫模範生的聲譽。因此對於陳時中來說，帶頭施打AZ疫苗並降低民眾的恐慌成為重要任務，甚至也跟他未來的政治生涯息息相關。

如果蔡英文沒有施打AZ疫苗，是因為背後的醫療考量，而不是因為要將機會留給台灣自產疫苗，顯示施打疫苗的確存在風險和副作用。那麼對台灣政府來說，與其刻意忽視AZ疫苗可能帶來的風險，不如正視它。例如，政府應該考慮推出疫苗保險，讓施打疫苗對民眾可能遭遇到的經濟衝擊降到最低。