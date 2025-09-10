藝人江祖平爆料被落藥性侵偷拍始末　私密片疑遭藏雲端崩潰憂外流

現年47歲、有「台灣廣末涼子」之稱的台灣藝人江祖平，近日透過社交平台指控遭三立電視台資深副總龔美富的兒子龔益霆落藥性侵，更被偷拍私密影像，引起全台轟動。江祖平近日向台媒描述全案始末，又擔心受辱的私密影像備份在雲端或根本未刪除恐遭外流，令她非常崩潰。



江祖平。(ig圖片)

江祖平。(ig圖片)

據《鏡週刊》報道，江祖平本月4日親自描述事件始末，她提到性侵一事發生在上月16日，當天她參加友人聚會，龔益霆也在場，江祖平因身體不適提早離開，怎料龔益霆竟尾隨在後還進入她家。

由於江祖平有心臟病，因此拜託龔益霆拿心臟病藥給她，未料龔益霆換成2顆鎮定劑讓她服用，吃下去沒多久，江祖平便無力昏厥，遭到龔益霆趁機性侵。

江祖平醒來以後驚覺遭龔益霆性侵，而且還被拍下影片，立刻要求對方道歉並刪掉，但龔益霆嘻嘻哈哈，還聲稱有雲端備份。對此，江祖平忍無可忍，於是在社交平台求救。

江祖平。(ig圖片)

江祖平表示自己並不喜歡性生活，卻多次遭龔益霆強制性侵，事後男方還會嘲諷她「你少在那邊，我X你不爽嗎？」、「我不信你不要」，羞辱言語讓她痛苦萬分。

江祖平坦言當初是因為「老花眼」才跟小22歲的龔益霆交往，稱是因為喝酒打牌漸漸熟悉，男方非常主動，加上當時自己單身蠻久，覺得有弟弟陪也不錯，沒想到兩人如此不合，對方甚至有暴力傾向。

江祖平。(ig圖片)

江祖平忿忿不平表示，她和三立電視台資深副總龔美富認識多年，和龔母也很熟，認為龔益霆事後的聲明稿根本是父親寫的，她憤怒表示「我有5百顆安眠藥，我可以一起吞下去，都是他們害的，我要看到他們在我靈堂前跪拜道歉！」

台媒報道，目前該案已交由律師接手，檢警已介入調查，士林地檢署也已聯繫江祖平，近期將做筆錄。