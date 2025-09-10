蔡英文卸任後首次訪日　外交部：堅決反對台獨份子「竄訪」建交國

蔡英文9月9日啟程前往日本，這同時也是她2024年卸任總統後首次訪日，引發關注。外交部表示，以就此事向日方嚴肅交涉和警示，堅決反對任何「台獨」份子以任何名義「竄訪」中國的建交國。



外交部發言人林劍10日主持例行記者會，被共同社記者問到蔡英文訪日時回應稱，「蔡英文作為台灣前領導人，無論以何等名目或藉口『竄訪』日本，都不能改變其『挾洋謀獨』的實質，這些都是絕對不能允許的。」



林劍強調，日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應謹言慎行，「我們敦促日方切實恪守一個中國原則，慎重妥善處理有關問題，不得以任何形式干涉中國內政，不向『台獨』分裂勢力發出錯誤訊號。」

據日媒報道，蔡英文此行將停留至12日，屬純私人旅遊，並未安排和日本政府官員或政治人物接觸，預計於關東近郊的避暑地停留。蔡英文辦公室也證實相關消息，指此訪是私人行程，相關資訊無可奉告。

蔡英文卸任後出訪各國，曾於加拿大多倫多出席晚宴。（Facebook@蔡英文）

日媒報道，日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」2024年7月曾邀請蔡英文配合前首相安倍晉三忌日訪日，不過蔡英文當時未做出回應。

中華職職協會會長、民進黨立委蔡其昌也曾邀請蔡英文8月底訪問北海道，參加台灣玉山銀行與日本火腿隊合辦的「台灣日」活動，最終也並未成行。