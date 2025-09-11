傳雙城論壇9月底舉辦　台北市長蔣萬安：兩岸千絲萬縷、密不可分

傳聞雙城論壇將於9月25日起在上海舉行，國台辦並未證實舉辦時間，僅稱上海與台北方面一直就相關事宜保持溝通。



台北市長蔣萬安今被問到並未證實，僅表示目前還在幕僚作業階段，但強調兩岸關係「千絲萬縷、密不可分」，應在符合「憲法」和「兩岸人民關係條例」精神及規範下逐步推動，雙城具有代表性，相信「雙城好兩岸就會好」。



台北市長蔣萬安。（台北市政府官網）

蔣萬安指出，兩岸關係越緊張越需要交流，只要對兩岸任何正常互動有益的事，他一定會全力支持，雙城論壇更是行之有年，最具代表性的地方政府交流，不論是地方政府或是城市間的交流，很多議題都已是行之多年，更簽了多個合作備忘錄也造福市民朋友。

蔣萬安強調，兩岸關係是牽絲萬縷密不可分的，應在符合「憲法」和「兩岸人民關係條例」精神及規範下逐步推動，他相信「雙城好、兩岸好」，目前仍然由市府大陸事務小組幕僚作業階段，有任何進展都會向市民報告。

國台辦發言人陳斌華9月10日在新聞發布會上表示，一貫支持並積極推動兩岸城市交流合作，並指上海與台北有關方面一直就今年的雙城論壇事宜保持溝通。

他也示，我們願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，造福兩岸同胞。