陸委會主委邱垂正：台灣情勢自90年代最嚴峻　陸批｢竄美政治表演｣

台灣陸委會主委邱垂正近日展開上任後首次訪美行程，強調當前台灣安全局勢自1990年代以來最為嚴峻，並呼籲加強防衛實力。對此，大陸國台辦嚴詞批評其行程為「竄美政治表演」，重申「台灣是中國一部分」才是真正的現狀。



台媒《聯合報》今（10）日報道，邱垂正9月8日在芝加哥發表演說指出，台灣近來面對一波又一波的極限施壓與複合性施壓，「至少從1990年代到現在，沒有一天像現在情勢那麼嚴峻」，並強調中國九三閱兵後更凸顯威脅力度。他表示，台灣對和平「有理想沒幻想」，強化自我防衛力量與決心才是關鍵，「把台灣未來寄託在中國領導人的善意則最危險」。

台陸委會主委邱垂正。（陳鄭為／攝）

同時，邱垂正提及，蔡英文提出的「四個堅持」仍是台灣立場，強調賴清德也持續重申這一方向。他並指出，落實和平須依靠「四大支柱」，包括強化國防力量、與民主國家強化夥伴關係、建構經濟安全，以及穩定而有原則的兩岸關係領導能力等。

此外，邱垂正亦在會中談及對台灣藝人相關言行的底線，強調「迎合中共官媒或要求，傷害主權，矮化台灣，絕對不能做」，而「呼應對岸用武力侵犯台灣，絕對無法忍受」。他同時呼籲對岸「正視中華民國的客觀事實存在，也要正視中華民國人民對於自由民主生活方式的堅持」。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華則在10日記者會上，批評邱垂正訪美行程，表示「我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，敦促美方不要為其提供任何政治表演的舞台」。

國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

陳斌華重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的現狀」。他批評民進黨當局「頑固堅持台獨立場，勾連外部勢力謀獨挑釁，是台海現狀的破壞者」。他警告，民進黨妄圖「倚外謀獨」只會淪為「外部勢力的棋子」，「最終難逃棄子的下場」，而「以武謀獨」則會讓台灣「更加兵凶戰危，完全是不自量力、自尋絕路」。

陳斌華強調，「台獨」與台海和平水火不容，大陸有「堅定意志、堅強決心、強大能力」粉碎一切分裂行徑與外來干涉，並呼籲台灣同胞「從民族大義而自身福祉出發，堅決反對台獨挑釁和外部勢力干涉，與我們一道維護台海和平穩定」。