引福建艦入列猜測　長江口深水航道出口明日交通管制

中國官方宣布， 9月10日在長江口一個大型船舶深水航道出口實施交通管制，時值輿論猜測海軍第三艘航空母艦福建艦可能在9月份的抗戰紀念日入列。



中國海事局官網8日發布來自上海海事局的航行警告稱，9月10日一大型船舶深水航道出口實施交通管制，早上10時30分至晚上8時，對長江口深水航道進口船舶進行交通管制；下午2時15分至下午4時30分，對長江口深水航道出口船舶進行交通管制。

下午2時30分至4時，當局也對302燈浮301燈浮42燈浮連線至長興島碼頭水域進行交通管制。

2024年5月8日下午3時許，中國第三艘航空母艦福建艦完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回上海江南造船廠碼頭。（新華社）

官方去年12月底宣布在長江口實施相同交通管制時，曾引起網民猜測這可能跟福建艦進行海試，或076兩棲攻擊艦有關。

另一方面，「央視軍事」微博帳號8月23日發布聚焦福建艦的影片，當中把福建艦與抗日戰爭時期的日軍旗艦對照，引發輿論猜測福建艦將於9月份的抗戰紀念日入列。

影片以「同一片水域，88年前侵華日軍旗艦遊弋，88年後福建艦為入列作準備」為題，以位於上海的造船廠開場，講述作為中國首艘彈射型航母的福建艦，正為入列進行準備。

中國官媒將福建艦入列與抗日戰爭聯繫起來，引發部分網民當時揣測，福建艦可能在九三閱兵當天入列。

另有網民認為，9月3日入列或許太倉促，另一個可能日期是9月18日「九一八事變」紀念日，即1931年日本向中國東北發動侵略戰爭的94周年紀念日。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

