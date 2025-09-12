台北水塔泡腐屍50住戶飲屍水　法醫指「煮沸就殺菌」一情況恐中毒

台北市文山區一棟大樓11日驚傳駭人事件，有住戶因疑飲用水有異味，請師傅清洗頂樓水塔時，竟發現一具男性遺體泡在裡面。



初步估計，該大樓約有40至50名住戶，恐怕已經飲用到受污染的水源。警方表示，死者並非大樓住戶，現場排除外力介入，暫無他殺嫌疑。



台灣知名法醫高大成則表示，由於水塔中的水不停在流動更新，住戶如果都有煮沸自來水飲用，那基本無須擔憂感染病菌，不過如果死者身上有化學毒物的話即使煮沸還是有中毒風險。



水塔示意圖。（網絡圖片）

台北水塔泡腐屍多日 近50名住戶喝到「屍水」 死者身份待查

據此前報道，警方在11日中午12時58分接獲社區主委報案，指住戶在10日晚間反映「水有異味」，於是請人清理水塔。沒想到在放水過程中，發現一具男性屍體。警消趕抵現場後，將遺體打撈出來，發現屍體已明顯腐爛浮腫並散發惡臭，研判死亡時間超過兩、三天。

該大樓共7層樓，每層2戶共14戶，估計受影響人數約40至50人。經大樓管理員確認，死者並非大樓住戶。警方已著手調閱監視器，追查男子進入大樓的時間與身分。目前警方初步排除外力介入，並強調「無他殺嫌疑」。案件仍在調查中，死者身分之謎有待進一步釐清。

高大成受訪時表示，要追查死者身分，只要採集指紋、比對監視器畫面這兩星期內「有進無出」的人員，從衣著方面著手偵查，能很快縮小範圍。

高大成說明，這名死者因為還有人形，推論死亡時間應該不超過兩個星期，要採集指紋並無困難，「不過由於台灣並未普遍登錄國民指紋，若死者沒有當過兵、也沒有犯案前科的話，很可能無法單純從指紋確認身分。」

法醫高大成。（聯合報）

一關鍵可判斷是否他殺

高大成分析，該名死者被發現時，腳上還穿著工作鞋，可能是清理水塔的工人，「沒人輕生還穿工作鞋」；因此可以問問管委會，近期是否有工人失蹤；另外他也指出，如果大體呈「腳下頭上」姿態，通常是輕生或意外墜落。

但如果是「腳上頭下」的倒立情況，就有可能是他殺、遭外力丟入水塔中。不過因為死者已漂浮多日，無法再從姿態作初步推論。

法醫：煮沸可殺菌，但若死者體內有化學毒物會中毒

關於住戶喝到「加料水」的擔憂，高大成認為，由於水塔中的水不停在流動更新，住戶如果都有煮沸自來水飲用，那基本無須擔憂感染病菌。

如果死者體內有砒霜、氰化鉀等化學毒物，那即使水被煮沸，毒性也不會降低；雖然被大量自來水稀釋後，毒性不會那麼高，但建議最好還是把水塔徹底清理、住戶身體不適的話，也要趕快就醫詳加檢查，才能比較安心。