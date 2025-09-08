賴清德駁「疑美論」：特朗普援台不減反增　台灣人要有信心

賴清德最新接受台媒專訪時表示，中國大陸持續散播「疑美論」，但事實上「特朗普上來之後跟台灣的合作，或是提供給台灣的協助，並沒有停止、減少，反而持續在增強」，呼籲台灣人對美台關係要有信心。



在今（8）日出刊的《自由時報》專訪中，賴清德指出，除了觀察美國對台態度外，台灣更要對自己有信心。「台灣是亞洲的民主燈塔，我們的優勢是幾十年來所打造的民主成就；我們站在第一島鏈的關鍵位置，台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素。」賴清德強調，若台海爆發戰爭，不僅國際航運受衝擊，全球經濟也將受到重大影響。

「不只半導體，資通訊、電子零組件產業，很多中小企業也都是隱形冠軍。我們不是依賴者，是可以對國際社會做出貢獻的。」因此賴清德認為，國際社會不會因中國擴張而放棄台灣。

2025年1月1日，賴清德發表上任後首次的元旦講話，內容不僅延續了前任蔡英文任內將「台灣」與「民主」捆綁連結的論述，如刻意強調「民主韌性」、「民主供應鏈」等詞彙。（台灣總統府提供）

針對特朗普第二任期後國際局勢的變化，賴清德直言，北京積極挑戰國際秩序，從推動「一帶一路」、人民幣國際化，到軍事擴張跨越三島鏈，企圖取代美國的領導地位。他強調，「今天台灣即便給了中國，中國不會因此而停止它的擴張，只不過是如虎添翼」。

他提到，美國新一版國家安全戰略明確提出嚇阻中國擴張，而美國政界也多次重申對台承諾。美國參議院軍事委員會主席韋克爾率團訪台時強調，美方依據《台灣關係法》及「台美六項保證」持續支持台灣，並不認為台灣守護民主應視為挑釁。

賴清德強調，「中國的問題不是單獨台灣的問題，中國的擴張已經是國際的問題，世界和平的問題」。他呼籲台灣民眾支持政府，與民主陣營「肩並肩站在一起，用威嚇來達到和平」。」

關稅談判進入最後階段

此外，針對美國對台灣課徵暫時性關稅，賴清德回應，目前技術性協議與磋商已完成，「現在等最後一個總合性會議。台灣政府持續不斷的跟美國談判窗口表達希望能夠儘速。即便沒有32％，給予台灣暫時關稅20％，對台灣來講還是有很大的衝擊，所以我們有跟美國政府表達希望能夠儘速完成，同時也不疊加關稅」。

對於在野黨批評台積電赴美與投資阿拉斯加是「談判讓步」，賴清德駁斥稱，「台積電對美國的投資，其實早在關稅談判之前就已經底定，他本來投資三個廠、650億美金，後來要增加另外三個廠、1000億美金，其實這個是在談判之前。」他並強調，阿拉斯加投資決策與能源安全有關，「基於國安的需要，很早之前就有規劃，後來因為美國政府的邀請，再加上關稅談判，所以當時我們的確有表達願意去投資阿拉斯加」。