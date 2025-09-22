颱風樺加沙已成今年全球風王 粵港澳將處於危險半圓
撰文：林芷瑩
【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】中國氣象局網站「中國天氣網」消息，超強颱風樺加沙已成為今年以來全球風王。無論樺加沙以何種強度登陸，廣東以及香港、澳門將處於樺加沙的危險半圓影響範圍內。
中央氣象台最新消息，樺加沙未來登陸強度最低是強颱風級（14-16級），2018年颱風「山竹」登陸強度也是強颱風級（14級，45米/秒），換句話說，若樺加沙未來在珠江口一帶登陸，強度下限就是山竹。
無論樺加沙以何種強度登陸，廣東深圳、珠海、中山、江門、陽江等以及香港、澳門都將處於樺加沙的危險半圓影響範圍內，陣風非常強，有一定極端性，9月24日將是影響最嚴重一天，需提前做好防御。
颱風是逆時針旋轉的圓形系統，對於中國而言，當颱風到來或登陸時，位於右上方的「東北象限」往往是風雨最強、影響最嚴重的地區。
