美日韓聯合聲明直指台海局勢 「破壞穩定活動頻繁」引關注

《路透社》9月23日報道，韓國、日本和美國外長9月22日會晤後發表聯合聲明，對台灣周邊日益頻繁的破壞穩定活動表示擔憂。聲明指出，三國同時強烈反對在南海的「非法海洋主張」，以及強制執行此類主張的企圖。



聲明由美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、韓國外交部長趙顯（Cho Hyun）及日本外務大臣岩屋毅在紐約共同發表。雖然聲明並未明確提及中國，但正值北京與華府及其盟友因南海爭議而緊張升溫之際，格外引人關注。中國聲稱幾乎對整個南海擁有主權，但與汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓和越南的專屬經濟區高度重疊，島嶼所有權爭端多年未決。

2025年2月15日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在德國出席慕尼黑安全會議期間，與韓國韓外長趙兌烈和日本外相岩屋毅舉行會晤。（X@MofaJapan_en）

另一方面，美國智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）學者高登（Philip Gordon）與約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）在《外交事務》期刊發文指出，近年國際關係中鮮少有議題比北京可能攻打台灣更受矚目。原因在於，北京從未放棄主張對台灣擁有主權，並正在進行史上最大規模的軍事建設之一，經常侵擾台灣海、空域。美國高級官員透露，中國國家主席習近平已指示軍事領導層在2027年前發展攻台戰力。

文章指出，2022年俄羅斯攻打烏克蘭提醒世人，大規模領土戰爭並非歷史遺跡。普丁抓住自認為的機會，試圖奪回失地，而習近平遲早可能採取類似行動。

分析認為，北京若認為防止台灣永久分離的其他選項已耗盡，便可能動用武力，但更傾向和平接收，以保留島上經濟、技術與人力完整性。中國正透過宣傳、滲透與軍事壓力，試圖削弱美國支持，並說服台灣民眾接受台灣是中國一部分的政治妥協。

報道指出，過去兩個月，外界對北京在這方面獲得進展的憂慮增加。台灣政壇因罷免案失敗與黨派互相指責，社會出現分裂現象。然而分析認為，雖然對未來的憂慮可以理解，但部分說法過於誇大。台灣民主制度與公民社會仍具韌性，科技與經濟實力更是台灣的重要優勢，使其得以推動國防改革與增加開支，即便美國支持減少，也能降低脆弱性。

文章進一步強調，台灣擁有其他美國盟友夢寐以求的優勢，即經濟實力。台灣企業生產全球約95%的最先進半導體晶片，在人工智慧革命下，其全球中心地位更形提升，提供增加國防預算的財政空間。即使台積電（TSMC）在美國、德國、日本進行投資，公司80%至90%的晶片仍在台灣生產。全球沒有任何地區能取代台灣的尖端晶片製造能力，意味著美國未來多年仍將對台灣安全保持高度興趣。