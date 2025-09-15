解放軍發表攻台軍歌MV　直唱「把勝利的旗幟插在寶島上」

解放軍東部戰區陸軍政治工作部微信公眾號《人民前線》9月13日發布最新創作的攻台軍歌MV《把勝利的旗幟插在寶島上》，歌詞直接唱到「擁抱澎湖灣，駐泊基隆港，定要把勝利的旗幟插到寶島上」。



《人民前線》在介紹中表示，「強音激盪、使命催征，以歌詠誌、以樂抒懷，將強軍信念融入鏗鏘旋律，用歌聲培塑血性膽魄，用誓言激昂精武強能」。

解放軍東部戰區發表一首最新創作的攻台軍歌，歌詞唱到「擁抱澎湖灣，駐泊基隆港，定要把勝利的旗幟插到寶島上」。（影片截圖）

MV一開始呈現古戰場兩軍對陣的場景，隨後切換至二戰結束後國共內戰的紀錄影像，旁白稱「我百萬雄師奮勇過江，一舉擊破號稱固若金湯的長江天險」。畫面中並出現解放軍渡過長江、佔領南京及在「中華民國南京總統府」插旗的歷史片段。

歌曲完整歌詞圍繞「統一」、「正義」與「勝利」等字眼，內容包括「兩棲刀鋒，我們勢不可擋」「海上蛟龍，勇敢劈波斬浪」「擊水日月潭，俯瞰阿里山，定要把勝利的旗幟插到寶島上」等段落，凸顯強烈的攻台意圖。

解放軍最新攻台軍歌MV出現1949年4月，共軍渡過長江、佔領南京，插旗「中華民國南京總統府」的畫面。（影片截圖）

這支MV發布後引起內地網民熱議，有人留言稱「符合我軍一貫先例，行動之前，輿論先行！」「文藝氛圍先搞起來，暖個場！」「就該這麼明明白白的。什麼叫練為戰？解放台灣，統一祖國，這就是練的目的戰的目標」「梧桐（武統的諧音）才是解決問題的唯一」。

根據《人民前線》公佈的數據，這則MV自13日中午發布後至今已有800餘次轉發。