賴清德：若台灣遭受軍事侵略　任何「戰敗」或「投降」皆為假訊息

周六（20日），台灣總統賴清德在「韌性台灣 民主永續」國際論壇上強調，維護和平、避免戰爭的唯一途徑是持續整備、強化實力。他明確表示，若台灣遭受軍事侵略，任何有關「戰敗」或「投降」的訊息皆為假訊息。作為三軍統帥，賴清德重申台灣捍衛自由民主、確保永續發展的堅定立場。



賴清德在致詞中指出，當前全球面臨極端氣候災害及以北京為首的威權體系挑戰，後者正通過滲透與聯盟擴張威脅民主社會。台灣必須積極行動，加速整備以應對危機。

賴清德回顧，去年9月26日首屆全社會防衛韌性委員會提出三大方向與五大工作主軸，涵蓋民力訓練、物資調度、能源安全、醫療避難及資通金融防護，現已轉化為具體行動。過去一年，台灣從桌上兵推到實地操演，中央與地方、民間社會同步參與。首次將防災與防衛結合，在漢光軍演期間舉辦「城鎮韌性演習」，提升軍民整合能力。賴清德宣布，每年漢光軍演與城鎮韌性演習期間將定為團結月，號召全民不分職業、性別、年齡參與，增強台灣團結與韌性。

他強調，越團結，台灣越有韌性；越有韌性，越能避免或嚇阻危機。和平不能依賴侵略者的善意，唯有強化防衛實力與社會韌性，才能確保安全。

賴清德表示，台灣正以實際行動強化實力。（台總統府）

賴清德又表示，台灣正以實際行動強化實力，2026年度國防預算將達GDP的3.32%，符合北約標準，並計劃2030年前達到GDP的5%。此外，政府編列1500億元新台幣（約385.8億港元）預算提升安全韌性，待立法院通過後實施。參考捷克、法國、瑞典等國經驗，台灣軍方已發布新版《當危機來臨：台灣全民安全指引》，確保每戶家庭獲得安全指導，涵蓋無人載具系統、防空避難設施及關鍵基礎設施保護等。

賴清德特別指出，台灣因堅持自由民主的生活方式而面臨威脅，而非因言行挑釁。他強調，威權國家的軍事擴張旨在改變世界秩序，而台灣的整備則為維護和平與民主永續。他重申，若台灣遭受軍事侵略，任何有關戰敗或投降的訊息都是假訊息。這是台灣的明確立場，展現捍衛自由民主的決心。

賴清德最後表示，在當前挑戰下，國際合作尤為關鍵。理念相近國家的團結與協作，是台灣強化韌性、維護和平的重要支柱。他感謝國際社會的支持，並呼籲持續深化合作，共同應對全球挑戰。