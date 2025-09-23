颱風樺加沙｜花蓮堰塞湖溢流釀泥流　婦被困緊抱電線桿女兒急求救

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙來勢洶洶，台灣已經發布海上、陸上警報，預計為花蓮台東地區、恆春半島、屏東山區帶來瞬間強降雨。台東縣花蓮縣宣布今日（23日）停止上班、上課。



台媒報道指樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，市區道路嚴重淹沒。光復市場短時間淹水，有網友著急在臉書社團發文，稱媽媽困在市場裡，水深已淹到胸口，請求大家救援。



有婦人受困花蓮光復市場。（翻攝臉書）

超強颱風樺加沙來勢洶洶，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流。（翻攝台媒）

據了解，台灣受災最嚴重的花蓮縣光復鄉，在中山路二段的光復市場周邊，短時間內就被滾滾泥水覆蓋，有民眾將監視器影片上傳至臉書社團「花蓮人」，畫面中泥流夾帶砂石不斷沖刷，水深已達胸口，水勢看起來相當湍急。一名身穿橘色雨衣的婦人被困洪流，只能抱緊電桿，在湍急水勢中掙扎，情況十分危險。

該婦人的女兒王姓網民因不在事發地附近，遂在社團發文向外界求救「光復市場附近的人可以幫忙救救我媽媽嗎？」她表示已經報警，但洪水仍持續上漲，擔心母親體力不支，希望附近若有人有救生艇，或能伸出援手，讓母親有可抓握的支撐物，盼望能度過險境。