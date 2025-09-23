颱風樺加沙｜江門客趕尾班高鐵離港　尖沙咀觀光未如願：心情糟糕

超強颱風樺加沙逼近，本港天氣漸轉壞，天文台今午（23日）改掛8號風球。在西九龍高鐵站，人流較平日大減，僅餘小量遊客及市民，往內地方向的最後一班高鐵為下午4時18分，及後班次全部取消。有來自江門、首次訪港的遊客，本打算在今晚到尖沙咀海旁觀光後才離開，但受颱風影響，只好改車票乘坐最後一班高鐵離港，他為此大感可惜，稱「心情比較糟糕」。



往內地方向的最後一班高鐵為下午4時18分，及後班次全部取消。（董素琛攝）

西九龍站往內地方向最後一班高鐵下午4時18分開出

天文台今午2時20分改掛八號風球，高鐵西九龍站往內地方向的最後一班列車時間為下午4時18分，目的地為廣州南，及後的列車班次均被取消。現場所見，接近中午4時，部分拖着行李箱的遊客要跑至閘口，有職員在場呼喊，讓遊客加快腳步。

今午（23日）的高鐵西九龍站，人流較平日大幅減少。（董素琛攝）

來自江門的遊客唐先生昨天抵港，稱是他第一次來港旅遊，原本購買今晚約9時的高鐵票回內地，但不幸遇上颱風，又不想延遲回去的時間，故將車票改至下午4時18分，即最後一班列車。

唐先生首次來港，本打算到尖沙咀海旁觀光後，於今晚才離開。（董素琛攝）

唐先生說，要提前離港為行程帶來不便，「現在我的時間就比較趕、比較緊張…… 心情比較糟糕」。他又稱，原本打算到尖沙咀海旁觀光，但現時已去不了，認為很可惜。

深圳遊客何先生為處理私人事情，今（23日）即日來回香港。（董素琛攝）

來自深圳的遊客何先生已來港旅遊多次。他於今天早上來港，為處理私人事務，原打算在今天晚上離開。不過，受颱風影響，他決定提早離開，乘坐最後一班高鐵返回內地。他指，原本打算到商場購物後再離去，「但其實香港的商場基本都已經關門了，所以也沒有太多可以選擇的餘地，那剛好就回去吧」；但他不感可惜，稱「過來（香港）很方便」。